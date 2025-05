Miguel Ángel Revilla acusa a Leire Díez de ser una "caradura importante"

El nombre de Leire Díez ha sacudido como un torbellino la actualidad política de nuestro país tras conocerse, a través de unos audios publicados por el medio El Confidencial, que la periodista y exconcejala del PSOE, habría propuesto al empresario Alejandro Hamlyn (actualmente investigado por fraude) ciertas ventajas judiciales a cambio de datos comprometedores sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO. Balas está al frente de varias investigaciones sensibles que involucran a personas del entorno cercano del presidente del Gobierno, entre ellas su esposa, su hermano y figuras relacionadas con el caso Koldo. 'Espejo Público', el magacín matinal de Antena 3 liderado por Susanna Griso, ha hablado en exclusiva con el líder regionalista cántabro, quien ha llamado "pájarraca" a la "fontanera" del PSOE.

Revilla le hace un traje a Leire Díez

Miguel Ángel Revilla no se ha mordido la lengua al hablar de Leire Díez en 'Espejo Público', calificándola como una “descarada pajarraca” y cuestionando abiertamente su conducta desde que apareció en Vega de Pas. El expresidente cántabro aseguró que fue “muy sospechosa desde el primer momento”, señalando que tras comprar una cabaña pasiega, comenzó a exigir al alcalde la construcción de una carretera y la instalación de farolas. Según Revilla, al no obtener lo que pedía, amenazó con “cargarse” al regidor y acabó aliándose con el Partido Popular, a pesar de ser militante socialista, para convertirse en primera teniente de alcalde. Añadió también que algunos empresarios le habrían trasladado que Díez ofrecía “posibilidades de negocios” y se movía como intermediaria, alardeando de tener “contactos estratosféricos”. Revilla la definió como una “caradura importante” que, según él, “presumía de lo que no tenía”, espetó el mítico líder del regionalismo cántabro.

La verdad de la propia Leire Díez

Leire Díez, señalada en las últimas semanas por su supuesta implicación en una polémica dentro del PSOE, ha declarado en 'Espejo Público' que se siente "aliviada" tras la apertura del expediente por parte del partido, ya que "así se despejarán las dudas con datos e información". Asegura que, aunque lo está "pasando mal", se mantiene "tranquila" porque "ahora se sabrá la verdad". Insiste en que "lo que hacía era una investigación periodística" y afirma que "contará la verdad cuando baje el suflé". Añade que la noche anterior fue informada de la medida por Juanfran Serrano, diputado andaluz y mano derecha de Santos Cerdán. Díez remarca que no tiene inconveniente en poner toda la información que posee"a disposición de quien sea para su análisis", reafirmando su intención de colaborar plenamente para aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, a la espera de que el partido tome una decisión definitiva.