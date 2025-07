El rostro de "Gran Hermano" que cambió la televisión por el aeropuerto

Si les enseñamos la foto de un trabajador del aeropuerto con su chaleco reflectante y un poblado bigote acompañado de unas gafas de sol, no les dirá nada. Pero si hablamos de un "famoso" de la televisión de hace no muchos años quizá reconozcan a Jorge Berrocal. Se hizo conocido por ser uno de los concursantes más recordados de la primera edición de "Gran Hermano" en el año 2000, donde se convirtió en fenómeno social por su personalidad, su relación con María José Galera y la frase “¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?”, convertida en icono del reality.

Hasta su entrada en el concurso, Jorge Berrocal, de Zaragoza y con 25 años, tenía una carrera militar que decidió abandonar para vivir la experiencia que cambiaría la historia del entretenimiento televisivo en España. Su paso por "Gran Hermano" fue breve —solo 19 días— pero suficiente para marcar a la audiencia gracias a su mediático romance con María José Galera, la primera expulsada de la edición. La relación entre ambos fue protagonista dentro y fuera de la casa, ganando titulares y siendo apodados “los Romeo y Julieta” de la televisión por su intensidad y brevedad, ya que el noviazgo terminó tras un año.

A raíz de su popularidad, Jorge participó en diversos programas de Telecinco, destacando como colaborador en “Crónicas Marcianas” y concursante en “Hotel Glam”, así como en “Gran Hermano: El Reencuentro” en 2010, donde trató en vano de reconciliarse con Galera. Sin embargo, aunque Berrocal fue uno de los rostros más míticos del boom inicial del reality, con el tiempo decidió apartarse del foco mediático, saliendo de la vida pública y buscando su sitio lejos de los platós.

Actualmente, Jorge Berrocal reside en Málaga, donde ha encontrado estabilidad y una vida completamente alejada del mundo de la televisión. Su empleo principal es como agente de rampa en el aeropuerto de Málaga para las aerolíneas Ryanair y Jet2. Sus funciones abarcan desde el manejo y coordinación de equipajes hasta la supervisión de operaciones en pista, desempeñando labores cruciales para el funcionamiento diario de las compañías aéreas. Jorge comparte en redes imágenes de su día a día laboral junto a sus compañeros, a quienes llama su "segunda familia" y con quienes guarda una relación cercana.

A nivel profesional, además de su trabajo en el aeropuerto, Jorge ha sido camionero en una empresa de transporte y, durante seis años, ejerció como redactor de contenidos para un portal dedicado al mundo del cómic y la cultura geek, otra de sus grandes pasiones. Asimismo, ha trabajado gestionando redes sociales en el ámbito local. En el plano personal, Berrocal contrajo matrimonio en septiembre de 2016 con Marina Soares, con quien vive desde hace más de una década. Él mismo ha declarado en varias entrevistas que su esposa es la mujer de su vida y que junto a ella ha encontrado una felicidad y tranquilidad que valora, lejos del ruido mediático.