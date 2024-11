Apple TV+ anuncia la fecha de estreno de "Your Friends and Neighbors"

Apple TV+ ha confirmado el estreno de su nueva serie original "Your Friends and Neighbors", protagonizada y producida por Jon Hamm, ganador de un Emmy por su papel en "Mad Men". La producción, creada por Jonathan Tropper ("See" o "Warrior"), llegará a la pantalla el viernes 11 de abril de 2025. Aunque la primera temporada aún no se ha estrenado, la serie ya ha sido renovada para una segunda entrega, un movimiento poco común que subraya las altas expectativas de la plataforma de streaming americana para esta producción.

La primera temporada de "Your Friends and Neighbors" contará con nueve episodios. Los dos primeros se estrenarán simultáneamente el 11 de abril, y el resto llegará cada viernes hasta el 30 de mayo. Este proyecto audiovisual promete combinar drama, suspenso y humor negro en una trama que explora los secretos de una comunidad adinerada. Jon Hamm interpreta a Andrew "Coop" Cooper, un administrador de fondos de cobertura recientemente divorciado y despedido con deshonor. Desesperado, Coop se embarca en una serie de robos en las lujosas mansiones de sus vecinos en Westmont Village. Sin embargo, lo que comienza como un intento por recuperar el control de su vida lo lleva a descubrir secretos oscuros que ponen en peligro su seguridad y la de su entorno. Además, el elenco incluye a Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt y Donovan Colan, quienes darán vida a los habitantes de este barrio plagado de misterios.

Por otra parte, la decisión de renovar la serie antes de su debut es un reflejo del entusiasmo de AppleTV+ y del equipo creativo. Jonathan Tropper, creador y productor ejecutivo, ha expresado su emoción:

"He tenido esta serie en mi cabeza durante años, y hacerla ha sido un sueño hecho realidad. El apoyo de Apple ha sido increíble, y la renovación anticipada es un tributo al talento del reparto y al arduo trabajo del equipo creativo". Asimismo, la serie está dirigida por Craig Gillespie, quien lidera los dos primeros episodios, seguido por Stephanie Laing, Greg Yaitanes y el propio Tropper. Hamm también figura como productor ejecutivo, junto a Connie Tavel y Gillespie.

Apple TV+ ha lanzado esta semana las primeras imágenes de la serie, generando expectativas por su mezcla de actuaciones estelares y una trama cautivadora. Sin duda alguna, con un enfoque fresco en el drama suburbano, "Your Friends and Neighbors" parece estar destinada a convertirse en una de las producciones más destacadas de 2025. La cita está marcada para el 11 de abril, cuando el público podrá adentrarse en este mundo de lujo, secretos y peligro.