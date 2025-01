Así será el orden de lanzamiento de episodios de la nueva serie de Marvel Studios

2025 está marcado en rojo en el calendario de Marvel Studios como el año del resurgimiento tras una etapa gris tras la llegada a los cines de "Vengadores: Endgame". Con grandes películas en este tramo de tiempo que abarca 2019 hasta este año que termina, como fue "Spider-Man: No way Home" o el éxito millonario más reciente que fue "Deadpool y Lobezno", el gigante audiovisual basado en los personajes creados por Stan Lee quiere subir el listón a sus productos, tas recibir más críticas que aplausos durante la saga del Multiverso. Para ello ha preparado un calendario repleto de contenido, con muchas series y tres películas que buscarán estar a la altura de la marca Marvel Studios. La primera de ellas llega este próximo 29 de enero y estará protagonizada por uno de los grandes personajes de la compañía, tu amigo y vecino Spider-Man.

Doble ración del hombre araña

Según las últimas informaciones de los insiders, Marvel Studios ha autorizado una emisión doble cada semana de esta serie, salvo la segunda y tercera semana que tendremos tres episodios en la plataforma de streaming Disney+. Durante cuatro semanas, la serie aterrizará en nuestras casa de la siguiente manera:

29 de enero: Episodios 1 y 2

5 de febrero: Episodios 3,4,5

12 de febrero: Episodios 6,7,8

19 de febrero: Episodios 9 y 10

Un Spider-Man "diferente"

Jeff Trammel, guionista principal de la serie, ha compartido detalles interesantes sobre esta versión animada de Peter Parker. Según Trammel, este Spider-Man no conoció a MJ (personaje que interpreta Zendaya) ni a Ned, y su historia transcurre en un universo paralelo al principal del MCU. La narrativa parte de un punto reconocible, con eventos como la ratificación de los Acuerdos de Sokovia tras la Civil War, pero rápidamente toma un rumbo propio. Peter no termina asistiendo a Midtown, y la trama sigue una línea temporal diferente. Este enfoque, señala Trammel, otorga mayor libertad creativa, permitiendo explorar historias más originales y con mayor duración que si estuvieran atados al canon del MCU. Uno de los objetivos de la serie es mostrar no solo las victorias de Spider-Man, sino también sus derrotas, reflejando su desarrollo como héroe. Trammel destaca que la humanidad de Peter Parker es lo que lo hace especial: su capacidad de aprendizaje constante, ya sea a los 14 o a los 35 años. Este enfoque permite profundizar en sus relaciones y en su crecimiento personal. La inclusión de personajes como Nico Minoru, Harry Osborn y Lonnie Lincoln ofrece nuevas dinámicas y perspectivas, lo que reconfigura la visión tradicional del mundo de Peter Parker. Con estreno programado para el 29 de enero de 2025, esta nueva propuesta se distingue al situar al icónico Hombre Araña en un universo alternativo al UCM. En lugar de las clásicas historias de Peter Parker tutelado por el tío Ben o Tony Stark, esta vez su mentor es Norman Osborn, añadiendo un enfoque completamente nuevo al desarrollo del personaje. El estilo visual abraza una estética "a lo cómic" clásico, con un diseño influenciado por Steve Ditko, el cocreador de Spider-Man, y detalles como viñetas que evocan el espíritu original del héroe. La combinación de estos elementos promete una experiencia nostálgica y fresca para los fanáticos del personaje. El reparto de voces incluye a Hudson Thames como Peter Parker/Spider-Man, acompañado por Colman Domingo como Norman Osborn/Duende Verde y Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, entre otros. La serie, escrita por Jeff Trammel, contará con 10 episodios que explorarán no solo a Peter Parker, sino también una amplia galería de villanos como Camaleón, Escorpión, Veneno y Tarántula.