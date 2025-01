Marvel Studios busca expandir su "Juego de Tronos" antes de su estreno

La llegada de Matt Murdock al UCM ha llegado con un superhéroe bajo del brazo, que también puede tener una nueva serie en Disney+ al igual que Daredevil. Mientras los fans del UCM esperan con ansia el próximo 5 de marzo para ver los primeros episodios de "Born Again", la "Juego de Tronos" de Marvel Studios, la compañía audiovisual basada en los superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby prepara nuevos capítulos de la historia de uno de los secundarios más célebres y queridos del mundo de Daredevil, The Punisher.

Ampliando el universo

El próximo 5 de marzo, Disney+ estrenará "Daredevil: Born Again", marcando el regreso de Matt Murdock y su universo al centro del universo Marvel. Esta serie representa una continuación de la historia que comenzó en Netflix, con Charlie Cox retomando su papel como Daredevil y Vincent D'Onofrio como el imponente Kingpin. También regresan Deborah Ann Woll, Elden Henson y Jon Bernthal, quien encarnará nuevamente a Frank Castle, conocido como The Punisher. En esta nueva etapa, la serie explorará las dualidades de Murdock como abogado y vigilante, mientras Wilson Fisk se adentra en la política neoyorquina, preparando el escenario para un choque ineludible entre sus mundos.

Según el insider Daniel RPK, conocido por su fiabilidad en información de Marvel, Disney+ ya trabaja en una serie independiente para The Punisher, aunque no se ha confirmado si continuará directamente desde la serie de Netflix o si reimaginará la historia del personaje. The Punisher, centrada en Frank Castle, sigue a un hombre devastado por el asesinato de su familia, quien se embarca en una búsqueda de venganza que lo transforma en una figura implacable y atormentada. Este posible spin-off podría aclarar las dudas sobre el futuro del personaje, cuya evolución también será observada en "Daredevil: Born Again", una de las apuestas más esperadas de Disney+ para 2025.