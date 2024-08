El cameo oculto de George R.R. Martin en 'La Casa del Dragón' que casi nadie notó

Los cameos en series y películas son siempre un deleite para los fanáticos atentos, y la reciente aparición de George R.R. Martin en "La Casa del Dragón" no es una excepción. El creador del universo de "Canción de Hielo y Fuego", la saga literaria que dio origen a "Juego de Tronos" y su precuela, había mantenido su presencia fuera de la pantalla, hasta ahora.

En el episodio 7 de la segunda temporada, titulado "La cosecha roja", los espectadores más observadores pudieron captar un tributo especial: el rostro de George R.R. Martin tallado en un árbol arciano en Harrenhal. Durante una escena tensa en la que Daemon Targaryen se enfrenta al nuevo Lord Tully, si se observa detenidamente el corazón del árbol en el patio, se puede distinguir la cara del autor. Este ingenioso detalle es fácil de pasar por alto, pero es exactamente lo que el equipo creativo de la serie de HBO buscaba.

El director artístico supervisor, Dominic Masters, explicó que el objetivo era hacerlo lo suficientemente parecido a Martin como para que los fanáticos se preguntaran si realmente era él. "La idea es que no lo mires directamente y digas: 'Es George R.R. Martin', sino que hagas una visualización y digas: '¿Es él?'", señaló Masters. Este homenaje fue revelado en la serie documental "The House That Dragons Built", donde Ryan Condal, creador de "La Casa del Dragón" y amigo de Martin, habló sobre la inclusión del rostro del escritor como un tributo a su legado.

¿Es George R.R. Martin? WarnerMedia

"La Casa del Dragón" está ambientada 300 años antes de los eventos de "Juego de Tronos" y narra un período tumultuoso para la Casa Targaryen, lleno de intrigas, traiciones y batallas entre dragones. Filmada en impresionantes locaciones en España y el Reino Unido, la serie se ha destacado por sus escenarios visualmente impactantes y su atención al detalle histórico. El elenco, que incluye a actores talentosos como Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy, ha sido elogiado por sus interpretaciones convincentes.

Para los seguidores atentos, este tipo de guiños y homenajes añaden una capa adicional de profundidad y aprecio a la serie, subrayando la influencia duradera de George R.R. Martin en el mundo de "Juego de Tronos". Así que la próxima vez que veas "La Casa del Dragón", mantén los ojos bien abiertos; nunca se sabe cuándo podrías descubrir otro detalle ingenioso escondido por los creadores. Los cameos no solo son un guiño a los fans, sino también un recordatorio de que, en este vasto universo, siempre hay algo nuevo por descubrir.