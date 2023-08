¿Cuándo llega la segunda temporada de "El Mundo en Llamas" a Movistar Plus+?

Octubre de 1940. La realidad de la II Guerra Mundial ha llegado a Gran Bretaña. Los pilotos de la Real Fuerza Área británica, entre los que se encuentra Harry, son enviados a destruir los bombarderos alemanes que sobrevuelan el cielo de Manchester, mientras en tierra se ponen en marcha operaciones de rescate para sacar adelante a los civiles afectados. La segunda temporada de "El mundo en llamas"nos vuelve a sumergir en el mayor conflicto bélico de nuestra historia a través de los ojos de las personas anónimas que vivieron en mitad del caos. De las maltrechas calles inglesas, la Francia ocupada y la Alemania nazi, hasta las arenas del desierto de África del norte, donde las tropas británicas tratan de adaptarse a una forma diferente de combate junto a soldados indios y australianos.

La nueva entrega de esta serie llega a Movistar Plus+ el próximo 18 de septiembre y cada lunes contará con unnuevo episodio hasta completar los seis que componen la segunda temporada,

En esta nueva etapa de la superproducción de la BBC repiten como protagonistas: Julia Brown ("The Last Kingdom") como la privilegiada Lois; Zofia Wichlacz ("Varsovia 44") como la polaca Kasia; Brian J. Smith ("Sense8") como el médico Webster; Blake Harrison ("Un escándalo muy inglés") como Stan; Parker Sawyer (el joven Obama de "Southside With You") como el saxofonista parisino Albert, y Eugénie Derouand ("The Advent Calendar"), como la enfermera Henriette. Además de los populares Jonah Hauer-King (más conocido a nivel global por su papel en la última producción de "La sirenita"). Interpreta a Harry Chase, el protagonista joven con más peso en la serie; Helen Hunt ("Mejor imposible"), ganadora del Oscar a mejor actriz. Interpreta a Nancy, periodista y tía de Webster, y Lesley Manville ("The Crown") una veterana indispensable de la televisión y el cine británicos. Interpreta a Robina Chase, la fría y aristócrata madre de Harry. Y las nuevas incorporaciones de Matt Bonnar ("Catastrophe") como el misterioso Sir James Danemere; Ewan Mitchell ("La Casa del Dragón") como Tom; Gregg Sulkin ("Runaways") como el piloto David, y Ahad Raza Mir ("Resident Evil") como el soldado Rajib.