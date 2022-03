Luis Zahera besa a Nathalie Poza en directo: “Sé morrear”

Nathalie Poza y Luis Zahera fueron los grandes protagonistas de la noche de “El Hormiguero 3.0″. Era la primera visita del gallego en el programa de Antena 3, pero lo supo aprovechar y tuvo todo tipo de momentos. Desde cómo relató la preparación del personaje a cuando Pablo Motos sacó la publicidad que había hecho con Núñez Feijóo a su distinta manera de intentar entregar la tarjeta del Hormiguero.

Entre las anécdotas que dejó la noche en que vinieron a presentar la segunda temporada de “La unidad”, que se estrena el próximo 18 de marzo en Movistar Plus+, estuvo cuando contó el tipo de papeles a los que se enfrentaba. “Ahora ya me dan papeles de bueno, solo me queda morrear. El problema no es que te encasillen sino no trabajas”, explicó. “Os hago una propuesta a los directores, ¡sé morrear!”, decía muy serio mirando a cámara, momento en el que su compañera retó a que lo demostrase en directo, algo que hizo dándole un gran beso.

A pesar de lo espontáneo del momento relataron después cómo habían sido las grabaciones: “En una de las primeras secuencias que grabé, en una escena que él hablaba mucho, me tenía que dar el pie y no había forma, al final le metí un sándwich en la boca y así se quedó en la serie”, comentó Nathalie.

Preparación del personaje

“La unidad” es la serie en la que ambos pertenecen a una brigada antiterrorista que tendrá que enfrentarse al reto de convertirse en el objetivo de un célula yihadista. Luis explicó que llegó a convivir con una policía del que logró aprender mucho para poder prepararse. “Me fui cuatro días a vivir con un miembro de la unidad antiterrorista de España para preparar mi papel y sigo en contacto con él”, afirmó.

Nathalie recordó uno de los recuerdos más emotivos que tiene de la serie y que además ocurrió el último día de grabación: estábamos con un “equipo de geos, algunos retirados, y estábamos rodando una escena donde uno me cogía en brazos, cuando cortaron estaba temblando porque le había recordado una operación en la que tuvo que rescatar unas niñas en un país árabe y me lo contó llorando”.

Las confidencias llegaron después, cuando Motos sacó un vídeo de Zahera con Núñez Feijóo, aunque dejó claro que vota a BNG o cuando Nathalie Poza admitió que había robado unos ligueros.