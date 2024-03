Disney+ anuncia una oferta especial tras el revuelo de la publicidad de Amazon Prime Video

En medio del revuelo causado por la introducción de publicidad en Amazon Prime Video, Disney+ ha decidido aprovechar la oportunidad para lanzar una oferta limitada y atractiva para potenciales nuevos suscriptores. La plataforma de streaming, hogar de franquicias populares como Star Wars, Los Simpson y Anatomía de Grey, ha anunciado un plan promocional que busca atraer a usuarios con un precio reducido, aunque con la presencia de anuncios.

Según un comunicado de prensa emitido por Disney+, la oferta estará disponible desde el 29 de febrero hasta el 14 de marzo. Durante este período, los nuevos clientes y aquellos que no cuenten con una suscripción activa podrán suscribirse al plan Estándar con anuncios por tan solo 1,99 € al mes durante tres meses. Esta promoción representa un ahorro de 12€ en comparación con el precio mensual normal durante ese mismo período.

Es importante destacar que, al finalizar los tres meses promocionales, el plan Disney+ Estándar con anuncios se renovará automáticamente al precio actual de 5,99 € al mes, a menos que el cliente decida cancelar su suscripción antes de la fecha de renovación.

Anuncio de la serie "X-MEN '97" Disney+

En cuanto a los precios de los planes sin anuncios de Disney+, actualmente se sitúan en 8,99 euros al mes para el plan Estándar con dos reproducciones simultáneas, o 11,99 euros al mes para el plan Prémium, que permite hasta 4 reproducciones simultáneas.

Además de esta oferta promocional, Disney+ ha anunciado una serie de nuevos contenidos para sus suscriptores. Entre las próximas incorporaciones se incluyen películas como "The Marvels" de Marvel Studios y el thriller de acción y ciencia ficción "The Creator" de 20th Century Studios. A partir del 15 de marzo, los clientes podrán disfrutar de “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)” y próximamente de la premiada película "Pobres criaturas" de Searchlight Pictures.

En cuanto a las series, los suscriptores ya pueden acceder a la recién estrenada serie de FX “Shōgun”, ambientada en el Japón del año 1600, así como a las dos temporadas de "The Bear", una exitosa producción de FX. Además, se encuentran disponibles las series originales de Disney+ “Cristóbal Balenciaga” y “Nos vemos en otra vida”, que llegará en exclusiva el 6 de marzo.