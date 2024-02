Amazon anuncia cuándo comenzarán los anuncios en Prime Video en España y cuánto costará no verlos

Amazon ha comenzado a comunicar a los suscriptores de Prime Video en España la fecha en la que comenzarán las emisiones de publicidad dentro de la plataforma de streaming. En un correo electrónico que está enviando a sus clientes, la compañía explica los cambios que introduce en el modelo de suscripción y el incremento de precio que tendrá el servicio para los que no quieran ver interrumpidos programas, películas y series con anuncios. La fecha es el próximo 9 de abril y el precio adicional que habrán de pagar es 1,99 euros al mes.

Al contrario que en otros países como Estados Unidos, en España Prime Video no se puede contratar de forma independiente al resto de servicios incluidos en Amazon Prime, por lo que el incremento se aplica al conjunto de la suscripción. El precio actual de Amazon Prime, que mantendrán los suscriptores que paguen el peaje de ver anuncios, es de 4,99 euros al mes o 49,90 al año. Con el incremento para evitar los anuncios, sube a 6,98 al mes o 73,78 euros al año. Las suscripciones a canales, TV en directo y Freevee seguirán teniendo anuncios, indica Amazon, aún pagando los 1,99 € adicionales.

Amazon explica en su correo electrónico que a partir del 9 de abril las series y películas de Prime Video incluirán “publicidad limitada” que “nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esa inversión en el largo plazo y mantener así la calidad y cantidad de los contenidos en Prime Video”.

Cuando Amazon anunció esta medida en el mercado estadounidense, donde se implantó en enero, puso énfasis en que no serían demasiados anuncios. “Nuestro objetivo es tener muchos menos anuncios que en la televisión lineal y que otros servicios de streaming”, asegura la compañía en el comunicado a sus clientes en España.

Por la experiencia de los suscriptores estadounidenses, estos pueden saltar en cualquier momento de una película o serie. Bien al principio, al medio o al final. Muestran un contador indicando cuánto falta para su finalización y la carga publicitaria se sitúa entre los 2 y 3 minutos y medio por hora de contenido.

Los anuncios no son el único cambio que han experimentado los suscriptores de Estados Unidos. Los que no se suscriban al plan sin anuncios también pierden Dolby Vision, un formato de HDR (alto rango dinámico) y Dolby Atmos (una tecnología de sonido envolvente). Así que aunque tu televisor soporte estas características no podrá mostrarlas si no cuenta con una suscripción sin anuncios en la plataforma.

Amazon no menciona este cambio en su correo electrónico informativo, pero es de esperar que aplique la misma política en España. El 9 de abril lo sabremos.