Disney+ rinde homenaje al rey de las bandas sonoras

En el cine, además de una imagen potente, la música acompaña a la acción para hacerla única. Muchas de las grandes escenas del cine, como la llegada del Imperio en "Star Wars" o el peligro de "Tiburón", llevan su firma y Disney+ homenajea la carrera de John Williams con un documental en el que repasará su gran trayectoria dentro del séptimo arte y cómo se convirtió en la leyenda que es hoy en día.

Un espectáculo visual pero sobre todo sonoro

El documental ofrece una visión profunda y cautivadora sobre la extensa carrera de John Williams, el legendario compositor. Desde sus comienzos como pianista de jazz hasta lograr 54 nominaciones al Oscar, de las cuales ha ganado cinco, la película explora las múltiples contribuciones de Williams al cine, incluyendo su trabajo en franquicias emblemáticas y su influencia en la cultura popular. El filme también destaca su música para conciertos y cómo ha dejado una marca indeleble en la historia de la música. A través de entrevistas con cineastas y artistas influidos por su obra, "Music By John Williams" ofrece un tributo a su legado. La dirección está a cargo de Laurent Bouzereau, conocido por su trabajo en documentales como "Five Came Back", "Natalie Wood: What Remains Behind" y "40 Years of E.T. The Extra-Terrestrial". El documental llegará dentro de un mes a la plataforma del gigante audiovisual, concretamente el próximo 1 de noviembre.

Nacido el 8 de febrero de 1932 en Nueva York, Williams es uno de los compositores más influyentes y prolíficos de la historia del cine. A lo largo de su extensa carrera, ha compuesto bandas sonoras inolvidables para más de 100 películas. Algunas de sus obras más icónicas incluyen las partituras de "Star Wars", "Indiana Jones", "Jurassic Park", "E.T. el extraterrestre" y "Harry Potter". Con su capacidad para crear melodías memorables y emotivas, ha marcado profundamente la cultura popular y el mundo del cine. Además de sus cinco Premios Óscar, Williams ha sido nominado 54 veces a este prestigioso galardón. Su música no solo ha definido grandes franquicias cinematográficas, sino que también ha dejado una huella en el mundo de la música clásica y de conciertos. A lo largo de su carrera, ha trabajado con algunos de los directores más influyentes, incluyendo a Steven Spielberg y George Lucas.