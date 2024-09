Envidiosa, el nuevo fenómeno de Netflix que no te puedes perder

Netflix nos trae otra joya de la mano del talento argentino con su nueva miniserie "Envidiosa". Esta producción, que ha logrado colarse rápidamente entre las 10 más vistas, destaca por su mezcla perfecta entre comedia y romance, con un toque auténtico y cercano al público latinoamericano. Con solo una temporada de 12 episodios, cada uno de media hora, es una opción ideal para maratonear sin perder la frescura que caracteriza a las mejores comedias.

Juega con la comedia y el romance a partes iguales

"Envidiosa" está protagonizada por Griselda Siciliani, una actriz muy conocida en Argentina y que ya ha conquistado otros públicos con su trabajo en producciones como la película española "Sentimental" (2020), por la que fue nominada a los Premios Goya. Siciliani encarna a Victoria, una mujer que, a los 40 años, se enfrenta a la difícil tarea de recomponer su vida tras una ruptura amorosa. Después de diez años de relación, su pareja la deja para casarse con una chica más joven, desencadenando en Vicky una crisis personal y emocional. Victoria no solo enfrenta el abandono de su pareja, sino que también ve cómo todas sus amigas comienzan a casarse y asentar sus vidas, mientras ella se encuentra en un limbo sentimental. Esta situación la lleva a iniciar un viaje de autodescubrimiento, con el cual muchas mujeres de su edad pueden sentirse identificadas. Uno de los aspectos más atractivos de "Envidiosa" es su tono. Aunque aborda temas que podrían fácilmente derivar en drama, como el desamor y la búsqueda de sentido en la vida, la serie se presenta como una comedia romántica ligera y divertida. Si eres fan de producciones que combinan el humor con situaciones cotidianas y giros románticos, como "La Casa de las Flores" o la inolvidable "Yo Soy Betty, la Fea", "Envidiosa" es perfecta para ti.

La serie juega con los clichés de las telenovelas clásicas, pero los presenta con una frescura que engancha desde el primer episodio. Esteban Lamothe, el co-protagonista, ha descrito la serie como “novelera, pero con el espíritu de las buenas novelas”, resaltando que, aunque tiene los ingredientes típicos del género, la trama está salpicada de momentos cómicos que mantienen al espectador entretenido y, a la vez, emocionado por lo que pasará con Vicky.

Una trama que te hará pensar

Dirigida por Gabriel Medina, "Envidiosa" no se limita solo a contar una historia de desamor y segundas oportunidades. Mientras Victoria intenta reconstruir su vida sentimental, se encuentra atrapada entre dos hombres muy diferentes: su encantador jefe, bien posicionado, y Matías (Esteban Lamothe), un joven trabajador de clase media. Este triángulo amoroso no solo le añade picante a la trama, sino que también invita a la protagonista, y al público, a cuestionar qué es lo que realmente quiere en la vida. Más allá del romance, la serie toca temas como la presión social de casarse y formar una familia, las expectativas en torno a la edad y el papel que juega el amor propio en la búsqueda de la felicidad. A través de los enredos de Vicky, "Envidiosa" ofrece un retrato honesto y humorístico de la vida a los 40, donde no todo es como se espera, pero eso no significa que no pueda ser igualmente emocionante. Con actuaciones brillantes, una trama que mezcla risas y emociones, y un tono ligero que engancha desde el primer capítulo, "Envidiosa" se ha consolidado como una de las series más populares de Netflix.