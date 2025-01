Esta es la serie de Netflix que ha logrado ser la más vista de su historia en su semana de estreno

La segunda temporada de "El juego del calamar", uno de los fenómenos televisivos más grandes de los últimos años, ha demostrado estar a la altura de las altísimas expectativas. Estrenada el pasado jueves 26 de diciembre en Netflix, la serie surcoreana no solo ha cautivado a la audiencia global, sino que ha batido récords históricos en la plataforma en apenas cuatro días de disponibilidad.

Según los datos actualizados por Netflix, "El juego del calamar 2" acumuló 68 millones de visualizaciones y 487,6 millones de horas vistas en su semana de estreno, superando así cualquier marca previa en el servicio de streaming. Estas cifras la posicionan como la serie más vista de Netflix en su semana de lanzamiento, incluso por encima de su primera temporada, que registró 448 millones de horas vistas en el mismo período en 2021.

Segunda temporada de 'El juego del calamar'. Netflix

El impacto de esta nueva entrega no se ha limitado a su impresionante debut. En la última semana de diciembre, la segunda temporada de "El juego del calamar" lideró el Top 10 global de Netflix, convirtiéndose en el contenido más visto en 92 países y superando no solo a otras series, sino también a todas las películas disponibles en la plataforma. Además, en la lista histórica de las series de habla no inglesa más vistas de Netflix, la segunda temporada ya ocupa el séptimo puesto, un logro notable considerando que solo se han contabilizado sus primeros días. Se espera que este ascenso continúe, e incluso podría superar a su predecesora, que actualmente ostenta el primer lugar con 265,2 millones de visualizaciones acumuladas durante sus primeros 91 días.

Nuevas dinámicas y anticipación por más temporadas

El éxito de la segunda temporada no solo ha reforzado la popularidad de la franquicia, sino que también ha revivido el interés por la primera temporada, que acumuló 8,1 millones de visualizaciones entre el 23 y el 29 de diciembre. Además, el videojuego móvil "El juego del calamar: Frenesí" se convirtió en el número uno en la App Store en 57 países durante ese mismo período.

Por otra parte, un póster teaser lanzado el 31 de diciembre presentó al personaje Cheol-soo junto a Young-hee, el icónico muñeco animatrónico de la serie. Este anuncio ha alimentado la expectación por la tercera temporada, que está programada para estrenarse este 2025.