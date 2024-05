Esto es todo lo que se sabe de la segunda temporada de ''El Juego del Calamar''

El juego del calamar es una serie de televisión surcoreana de drama y suspenso que se hizo extremadamente popular en 2021. La trama sigue a un grupo de personas endeudadas que son invitadas a participar en una serie de juegos infantiles por una misteriosa organización. Estos juegos, aparentemente inocentes, resultan ser mortales y cada vez más peligrosos. Los concursantes compiten por un premio monetario extremadamente grande, pero a costa de sus vidas. La serie exploró temas como la desigualdad social, la desesperación y la moralidad humana. Su éxito masivo llevó a un gran interés en todo el mundo y generó conversaciones sobre sus temas y su impacto cultural.

Desde sus inicios, El juego del calamar tuvo un impacto cultural notable. Más allá de su éxito, inspiró otras creaciones, como un concurso propio en la realidad (sin riesgo mortal) promovido por Netflix, y videojuegos que recrean sus desafíos (como las versiones en Minecraft que los streamers y creadores de contenido juegan). La fiebre generada por esta serie persistirá con su segunda temporada, y hasta ahora, eso es todo lo que se conoce al respecto.

Sinopsis de la temporada 2

Al término de la primera temporada, Seon Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) emerge como el ganador del juego, revelando la intriga que subyace tras estas pruebas letales. Al descubrir que estas competencias son en realidad un sádico entretenimiento para un grupo de adinerados a expensas de la vida de 456 individuos, Gi-hun opta por intervenir.

Ahora, Gi-hun posee una vasta fortuna y podría llevar una existencia de lujo para el resto de sus días, incluso trasladarse a los Estados Unidos para reunirse con su hija. Sin embargo, es claro que estos planes no se materializarán pronto, ya que, al confrontar la injusticia detrás de los juegos, ha determinado tomar represalias contra los organizadores ocultos que orquestan estas macabras competencias.

Fecha de estreno

Durante un evento destinado a promover Star Wars: The Acolyte, Jung-jae Lee, el actor principal, reveló a Business Insider la ventana de estreno para la segunda temporada de El juego del calamar. Según sus palabras, se espera su llegada en diciembre, aunque aún no se ha fijado una fecha precisa. Aunque Netflix no ha corroborado esta información oficialmente, el codirector ejecutivo Ted Sarandos mencionó el pasado mes de abril que la temporada estaría disponible en la segunda mitad de 2024.