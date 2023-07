Fallece Paul Reubens, el actor que dio vida a Pee-wee Herman, a los 70 años

El famoso intérprete y cómico estadounidense Paul Reubens, reconocido por su papel como Pee-wee Herman, ha fallecido a los 70 años debido a un cáncer que sufrió durante los últimos seis años. Además de brillar como Pee-wee, también participó en destacadas películas como 'Matilda', 'Pesadilla antes de Navidad', y 'Batman Returns', entre otras. Antes de su triste partida, dejó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram.

"Quiero disculparme por no compartir públicamente lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido un gran amor y respeto de parte de mis amigos, fans y seguidores. Os he amado mucho y me ha encantado crear arte para vosotros".

La partida de Paul Reubens deja un profundo vacío en la industria cinematográfica y en el corazón de sus seguidores. El icónico actor estadounidense, cómico, escritor y productor ha dejado un legado imborrable gracias a su personaje Pee-wee Herman, quien a lo largo de los años ha traído alegría y positividad a innumerables personas de todas las edades. Su tenacidad e ingenio lo llevaron a enfrentar en privado la enfermedad, convirtiéndolo en un talento excepcional que perdurará en el panteón de la comedia.

Pee-wee Herman catapultó a Reubens a la fama en los Estados Unidos, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas del país. Su éxito teatral dio paso rápidamente a una ferviente admiración en el cine, donde su personaje se convirtió en un fenómeno de masas.

A lo largo de su carrera, Paul Reubens también enfrentó momentos difíciles, como su detención en 1991 por un incidente en una sala de cine para adultos. Esto lo llevó a apartarse de su querido personaje, aunque posteriormente encontró el camino de regreso al éxito y al cariño del público a principios de este siglo.

Su versatilidad y talento lo llevaron a participar en más de treinta películas para cine, destacando obras como las dos entregas de 'Los Pitufos', 'Buffy: La Cazavampiros', 'Pesadilla antes de Navidad' y 'Accidental Love'.