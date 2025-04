"Había sangre por todos lados": el incidente que casi causa la muerte del director de 'The Last of Us' y que explica un detalle importante de la serie

Este artículo contiene spoilers de la nueva temporada de 'The Last of Us'. Los seguidores más acérrimos de la adaptación televisiva de los videojuegos de Naughty Dog han podido disfrutar de uno de los momentos que más iban a recordar los seguidores de la segunda parte de la saga, lanzada al mercado en 2020 bajo el nombre 'The Last of Us: Parte II'.

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann tuvieron especial cuidado a la hora de rodar el segundo episodio de la temporada. Este capítulo contenía la infame escena en la que Joel, protagonista de la primera temporada, era asesinado por Abby (interpretada por Kaitlyn Dever) con nada más y nada menos que con un palo de golf.

En un primer momento, la elección detrás del arma homicida podría parecer hecha a la ligera. Sin embargo, el Washington Post recogía en 2021 una entrevista donde Druckmann explicaba el motivo que le había llevado a escoger el palo de golf como arma perfecta. Y precisamente, uno de los 'pros' consistía en un momento bastante duro para el director.

Inspiración nacida del trauma

Hace unos años, mientras el productor escritor y guionista se encontraba en un campo de golf con un amigo, tuvo lugar un incidente que casi le cuesta la vida. "Me estaba enseñando los palos de golf (...) y recibí un golpe por detrás. Había sangre por todos lados", narraba Neil, añadiendo que el precio a pagar fueron 30 puntos en la cabeza.

Además, es interesante recalcar que la idea original que tenían los creadores era la de asesinar a Joel (interpretado por Pedro Pascal) con un cuchillo. La idea terminaría cayendo en saco roto al darse cuenta de que este arma de cuerpo a cuerpo estaba más asociada a Ellie, otro de los personajes protagonistas, interpretado por Bella Ramsey.