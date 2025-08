Hannah Montana está de vuelta: Miley Cyrus está preparando algo único para celebrar su 20 aniversario

De día una estudiante normal y corriente y de noche una estrella internacional, así era 'Hannah Montana' cuando se convirtió en un fenómeno mundial y en la serie más vista de Disney Channel. En 2026 cumplirá 20 años de su estreno y su protagonista, Miley Cyrus, ha adelantado en una entrevista en SiriusXM que quiere "diseñar algo muy especial para la ocasión".

De esta forma, la que ha sido y es un referente para millones de niños y adolescentes celebrará las dos décadas del personaje creando algo "realmente único", para celebrar lo que supuso "el inicio de todo lo que" es hoy.

"Sin Hannah, no existiría esta versión de mí. Ahora estoy tan integrada en la vida de todos como lo estuvo el personaje. Es emocionante poder celebrar eso", ha reconocido la cantante estadounidense.

Un fenómeno que definió una generación

El 24 de marzo de 2006 un fenómeno cultural juvenil llegó a la televisión. Su nombre: 'Hannah Montana'. El resto, ya es historia.

La serie de Disney Channel, protagonizada por una joven y desconocida Miley Cyrus, supuso un reflejo de los dilemas de la adolescencia, el poder de los sueños y la complejidad de la identidad. Más de una década después de su final, es una de las producciones más importantes de la televisión infantil y juvenil.

El éxito de 'Hannah Montana' radicaba en su premisa simple pero ingeniosa: Miley Stewart es una adolescente normal de Malibú que oculta su identidad secreta como la superestrella del pop Hannah Montana. Acompañada de sus inseparables amigos Lily Truscott (Emily Osment) y Oliver Oken (Mitchel Musso), y bajo la atenta mirada de su padre y mánager, Robby Ray Stewart (interpretado por el padre de Miley en la vida real, Billy Ray Cyrus), la serie exploraba el constante equilibrio entre la fama y la vida cotidiana.

Este concepto de la "doble vida" capturó a los millones de jóvenes que crecieron con la serie, en la que encontraban una metáfora de sus propias luchas: la presión de encajar en el colegio, el deseo de destacar y la búsqueda de su propia voz.

El éxito de 'Hannah Montana' es inseparable del meteórico ascenso de Miley Cyrus. La serie no solo la lanzó al estrellato, sino que también creó una franquicia multimillonaria. Canciones como 'The best of both worlds' se convirtieron en himnos de una generación, vendiendo millones de álbumes y encabezando las listas de popularidad.