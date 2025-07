HBO MAX revela la fecha de estreno de la tercera temporada de 'The last of us' tras la debacle de las audiencias

Casey Bloys, el CEO de la plataforma de streaming HBO MAX, ha hablado recientemente sobre uno de los proyectos audiovisuales más importantes del último lustro revelando como será el futuro reciente de 'The last of us' tras las pérdidas de visualizaciones durante esta segunda temporada y el adiós de Neil Druckmann(creador del legendario videojuego de Naughty Dog para Play Station), aunque no todo son malas noticias para la ficción de HBO MAX ya que se ha sido nominada a 16 premios Emmy.

Dos temporadas cortas o una larga

Esta tercera temporada, que tendrá como punto de partida la visión de Abby (el personaje al que da vida Kaitlyn Dever), llegará seguro en 2027 pero aún se desconoce si será una temporada más larga de lo habitual o partirán en dos la historia de nuevo para hacer finalmente cuatro sesiones de episodios. Casey Bloys ha revelado que no se ha tomado de momento una decisión al respecto en cuanto este asunto y que será finalmente decisión del showrunner de la serie, Craig Mazin.

Temporada 1- 9 episodios

Temporada 2- 7 episodios

Menos espectadores que en la primera temporada

El estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us' generó una gran expectación, alcanzando 5,3 millones de espectadores entre todas las plataformas el día de su lanzamiento, según cifras de Variety. No obstante, el interés inicial fue decayendo con el transcurso de los episodios, hasta llegar a los 3,7 millones de visualizaciones en el capítulo final, lo que representa una caída cercana al 30 %. A pesar de este descenso semanal, la serie ha mantenido un rendimiento sólido si se observan los datos desde una perspectiva a largo plazo. Mientras que la primera temporada promedió 32 millones de espectadores por episodio durante sus primeros 90 días en Max, la segunda ya alcanza los 37 millones en el mismo periodo, y aún tiene margen de crecimiento. Este comportamiento refuerza su posición como una de las producciones clave de Warner Bros. Discovery. Aunque no ha sido el fenómeno masivo que muchos anticipaban, tampoco puede catalogarse como un fracaso, sino como una serie que sigue atrayendo audiencias fieles en el entorno del streaming.