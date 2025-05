El libro que Abby lee en 'The Last of Us' tiene una curiosa conexión con 'Juego de Tronos'

¡Atención! Este artículo incluye spoilers del final de la segunda temporada de The Last of Us. El final de la segunda temporada de The Last of Us muestra a Abby leyendo un libro que parece tener una extraña conexión con Juego de Tronos. Tras siete episodios, la segunda temporada de la serie llega a su desenlace con un impactante final que está repleto de muertes de personajes importantes. Es precisamente esto lo que hace que la secuencia final se vuelva mucho más memorable. Tras el corte a negro en el que Abby dispara a Ellie, la última escena muestra a Abby despertando en su sofá con un libro sobre el vientre.

Dicho esto, el final de la segunda temporada de The Last of Us llega a su clímax antes de este momento tan confuso, pero la escena final de Abby será posiblemente la que más desconcierte al público. Lo cierto es que la historia de The Last of Us Parte IIse narra de forma no lineal. Esta regla también aplica a la producción de Max, ya que este momento sucede dos días antes.

El desconcertante final de la segunda temporada

Sin duda alguna, este final prepara la tercera temporada para contar la parte de Abby en la historia, y el libro que está leyendo es una pista de lo que podría abordar su narrativa. En la escena en cuestión, se ve a Abby leyendo un libro titulado Thieves of the City de Ben Davidoff. En realidad, se trata de un libro inventado, escrito por un autor inventado, pero es que eso forma parte de la referencia que se quiere hacer.

Es una referencia a la novela Ciudad de ladrones de David Benioff. La mayoría de los espectadores conocerán a David Benioff como el colaborador de D. B. Weiss, quienes fueron coproductores ejecutivos durante las ocho temporadas de Juego de Tronos. Por supuesto, se trata de un momento que se refiere más a David Benioff que a Juego de Tronos, pero sigue siendo una conexión entre dos grandes series de HBO que no pasará desapercibida.

El nombre de David Benioff es bien conocido entre los espectadores de la televisión, ya que no solo fue uno de los guionistas a cargo de una de las series más importantes, sino que también es uno de los responsables del polémico final de Juego de Tronos. Lo cierto es que Ciudad de ladrones fue una inspiración para The Last of Us. La decisión de crear un libro falso para la serie probablemente se deba a los cambios en la cronología de la serie The Last of Us, que situó el brote de infectados en 2003 y no en 2013.