Jenna Ortega da marcha atrás y pide perdón por su critica a los creadores de "Miércoles"

Netflix ya prepara la temporada número 2 de "Miércoles" y su protagonista, Jenna Ortega, ha tenido que salir y rectificar públicamente sus duras declaraciones sobre los creadores de la serie. Unas palabras que fueron muy polémicas en su día y que la actriz ha tenido que suavizar con el inicio de las grabaciones de esta segunda entrega de la ficción basada en "La Familia Adam".

Rectificar es de sabios

Las declaraciones ocurrieron en 2023, mientras la actriz visitó un podcast y se despechó a gusto en contra del desarrollo de los personajes, sorprendiendo a todo el mundo. "Todo lo que Miércoles hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido", llegó a decir Jenna Ortega que aseguró que no tenía que sentirse orgullosa de que su personaje no tuviera "ningún arco emocional" durante la serie. Casi un año después de esas palabras y con los primeros días en el set de rodaje, la actriz ha dado marcha atrás y ha reculado, matizando sus palabras en una reciente entrevista al medio estadounidense Vanity Fair, que ha sido recogida por la agencia de noticia Europa Press.

"Probablemente podría haber usado mejor mis palabras para describir todo eso", empezó así su alegato Jenna Ortega, que continuó con su autocrítica. "Creo que, a menudo, divago mucho. Creo que fue difícil porque sentí que, si hubiera representado mejor la situación, probablemente la habrían recibido mejor. Todo lo que dije se magnificó. Me pareció casi distópico. Me sentí como una caricatura de mí misma", continúo así la actriz, que finalizó su alegato comentando que "es consciente de su posición, que sabe que no está a cargo, pero cree que con alguien como Miércoles tiene sentido que esa persona esté involucrada en lo que sucede detrás de escena porque está en pantalla cada segundo del proyecto", espetó Jenna Ortega, que además cuenta con la bendición del director de la serie, Tim Burton.