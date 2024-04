Netflix anuncia la fecha de inicio de rodaje de la segunda temporada de 'Miércoles'

La popular serie en habla inglesa "Miércoles" está lista para volver a la pantalla con su muy esperada segunda temporada. Encabezada por la talentosa actriz Jenna Ortega, quien interpreta el papel principal, la serie ha generado un enorme entusiasmo entre los fanáticos desde su debut en Netflix.

Jenna Ortega, conocida por su destacada actuación en la serie, había anticipado previamente que los guiones de la segunda temporada prometían "elevar aún más el nivel de terror y acción de la serie". Ahora, finalmente se ha confirmado una fecha para el comienzo de la producción. Según informa la Film & Television Industry Alliance, la filmación de la segunda temporada de "Miércoles" está programada para comenzar el próximo 30 de abril en Londres. Este anuncio ha generado una gran expectación entre los seguidores de la serie, quienes esperan con ansias el regreso de sus personajes favoritos a la pantalla.

La primera temporada de "Miércoles", que ofrece una versión moderna del clásico de "La Familia Addams" centrándose en el personaje de la hija, se estrenó el 23 de noviembre de 2022. Desde entonces, la serie ha ganado un impresionante número de seguidores y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la plataforma de streaming Netflix.

No obstante, a pesar de su popularidad, "Miércoles" no ha estado exenta de controversias. Jenna Ortega hizo públicas críticas hacia los guiones de la serie, afirmando que "había intervenido en su modificación". Estas declaraciones desencadenaron una serie de intercambios entre la actriz y los guionistas, que llegaron a un punto álgido cuando Ortega decidió tomar medidas de protesta. Por el momento, aún no se ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de la segunda temporada de "Miércoles". Sin embargo, los aficionados esperan con optimismo que la espera valga la pena y que la serie continúe cautivando a la audiencia con su singular mezcla de humor negro, horror y aventura.