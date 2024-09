Jennie Garth confiesa su arrepentimiento por volver a "Sensación de vivir"

Jennie Garth, conocida por interpretar a Kelly Taylor en "Beverly Hills, 90210", ha revelado que lamenta haber participado en el reboot de la serie, titulado "Sensación de vivir: la nueva generación". A pesar de su éxito en los 90, Garth ha confesado que nunca estuvo convencida de regresar para la secuela, que se emitió entre 2008 y 2013, aunque finalmente aceptó por la presión de un productor cercano.

En una reciente intervención durante el evento "90s Con" en Florida, la actriz explicó cómo se sintió al retomar el personaje que la hizo famosa. "Ojalá no lo hubiera hecho. No quería volver, pero no sabía decir que no en ese momento", comentó Garth. Según ella, el productor, amigo de su entorno, le presentó la oportunidad como única e irrechazable, algo que la llevó a aceptar el papel a pesar de sus dudas iniciales.

A lo largo de su participación en la secuela, Garth apareció de manera esporádica, acompañando a una nueva generación de actores. Sin embargo, la actriz nunca se sintió completamente cómoda con su decisión. A pesar de ello, destacó el buen ambiente con el equipo de rodaje, afirmando que "la gente fue encantadora", aunque su deseo hubiera sido no involucrarse en ese proyecto.

Otros miembros del elenco original también compartieron sus sentimientos sobre las múltiples reversiones de la serie. Actores como Gabrielle Carteris y Brian Austin Green mostraron sorpresa ante la insistencia de revivir la historia una y otra vez, aunque todos coincidieron en que "BH90210",, la docuficción de 2019 que dramatiza sus vidas tras el éxito, sí se sintió como una reunión más auténtica y significativa.