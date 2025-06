La hija de José Luis Gil desmiente categóricamente los rumores de empeoramiento de su padre

Esta semana se publicaba en las redes sociales una alarmante noticia sobre el presunto empeoramiento en la salud del querido actor José Luis Gil. En ella se aseguraba que había tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital madrileño y que su familia estaba muy preocupada por su estado de salud. Además, se añadía que tuvo que ser internado el mismo día de su cumpleaños.

Pues bien, nos hemos puesto en contacto con su hija Irene, quien nos desmiente rotundamente esa noticia, calificándola de “falsa. Su cumpleaños no ha sido ahora, será el nueve de diciembre. No está ingresado y su situación sigue igual que la última vez que hablamos. Sigue en casa, rodeado de cariño y disfrutando de la compañía familiar. No entiendo que surjan rumores tan dramáticos y que no se compruebe si son verdaderos antes de publicarlos. Ese tipo de noticias causa mucho daño…”.

Como recordarán nuestros lectores, en noviembre de 2021 el icónico actor de "La que se avecina" sufrió un ictus isquémico, lo que le obligó a apartarse de la vida pública y de su carrera profesional.

El actor José Luis Gil Instagram

En una conversación anterior, Irene nos dijo que: “Mi padre se está recuperando poco a poco. Reconoce a todo el mundo, si alguien viene a visitarle sabe quién es y está al tanto de todo, pero tiene algunos problemas para expresarse”.

José Luis es uno de los actores más queridos del mundo de la televisión. Todos en "La que se avecina" echan de menos su popularísimo personaje de Enrique Pastor, al igual que lo recuerdan los miles de fans de la serie.