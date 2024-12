Leo Messi salvará a la humanidad gracias a su don con el balón

Leo Messi es un héroe para su país natal, Argentina, además también para los seguidores del Fútbol Club Barcelona, ya que el "10" es el jugador con más títulos del club blaugrana (35), más goles (672), una leyenda viva del balompié que vivirá ahora sus próximas aventuras en la pequeña pantalla de la mano de Disney Channel.

Así será la nueva serie sobre el astro argentino

La serie animada “Messi and the Giants”, inspirada en la vida y valores de Lionel Messi, se estrenará próximamente en Disney Channel tras ser adquirida por Disney Branded Television de Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids. La producción de aventura y ciencia ficción narra la historia de Leo, un niño de 12 años que, tras ser transportado desde su hogar en Argentina a un universo alternativo, enfrentará grandes adversidades mientras aprende a formar un equipo y descubre cómo convertirse en un verdadero héroe. Messi, emocionado por el proyecto, expresó su deseo de transmitir valores fundamentales como el trabajo en equipo, la perseverancia, la disciplina y el esfuerzo a las generaciones más jóvenes. Cada episodio tendrá una duración de 22 minutos y estará disponible en Disney Channel, Disney On Demand y a nivel global en Disney+, en múltiples idiomas, incluyendo español e inglés, asegurando un alcance internacional.

La participación de Lionel Messi en “Messi and the Giants” refleja su compromiso con inspirar a niños y jóvenes de todo el mundo. Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, destacó que esta serie no solo cautivará a los fanáticos del fútbol, sino que resonará con cualquier audiencia gracias a sus temas universales de familia, amistad y trabajo en equipo. Además, Joe D’Ambrosia, gerente general de Sony Pictures Television – Kids, enfatizó la importancia de esta colaboración global, que incluirá un programa de productos de consumo y asociaciones de marca. La serie fue desarrollada por Guy Toubes y Dan Creteur, con Atlantis Animation como estudio responsable de la animación. Por su parte, Afo Verde, presidente de Sony Music Latin Iberia, elogió la inspiración de Messi y el esfuerzo conjunto del equipo. Lionel Messi, con ocho premios Balón de Oro, es el corazón detrás de este proyecto, que promete ser una fuente de motivación para niños y familias.