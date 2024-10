Marvel ya tiene su propio "Juego de Tronos"

Marvel Studios edifica su futuro con pies de plomo tras unos años complicados tras "End Game". La compañía audiovisual, basada en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby, perteneciente al conglomerado Disney, estrenará en 2025 en Disney+"Daredevil: Born Again", su propio "Juego de Tronos" según palabras del directivo del estudio cinematográfico, Brad Winderbaum.

Una historia cruda y oscura

El jefe de televisión y animación de Marvel Studios no le ha temblado la voz al comparar la serie que está preparando Marvel Studios con el éxito mundial que significó para HBO (ahora conocida como Max) la adaptación a la pequeña pantalla de las aventuras literarias creadas por George R.R. Martin. Según Brad Winderbaum, la serie compartirá elementos oscuros y violentos similares a la icónica saga de HBO,icónica saga de HBO, destacando la lucha por el control de una Nueva York aterradora y cargada de intriga política. Winderbaum mencionó que, a pesar de su tono sombrío, la serie también buscará un mensaje de esperanza, donde siempre habrá una luz al final del túnel para quienes estén dispuestos a luchar. La violencia será un componente clave, lo que no es sorprendente considerando el éxito de otras producciones de superhéroes con clasificación R como "Deadpool y Lobezno" en el UCM. Esto sugiere que "Daredevil: Born Again" no solo ofrecerá escenas crudas y realistas, sino también una compleja narrativa política que recordará a lo que hizo tan popular a "Juego de Tronos". Además, la inclusión de Muse, uno de los villanos más peligrosos de Marvel, refuerza la idea de que la serie será intensa y fiel a sus orígenes más oscuros. La presión sobre Marvel Studios es alta, especialmente después del éxito que tuvo "Daredevil" en Netflix, pero las palabras de Winderbaum reflejan una gran confianza en que "Born Again" estará a la altura de las expectativas, combinando lo mejor del drama político y la acción visceral.

Estas no son las únicas novedades de la ficción que Marvel lanzará en Disney Plus para 2025. La serie contará con varios cameos importantes y el tono de crudeza citado anteriormente se verá reflejado con un funeral importante en los primeros capítulos de la serie, que tendrán una hora de duración. Una ficción que volverá a contar con Charlie Cox en el papel de Matt Murdock (Daredevil) como ya hiciera en la serie de Netflix (de la que bebe la serie, pero no será una secuela como tal sino una adaptación dentro de la sagrada línea del canon en el UCM), "She-Hulk" o la película "Spiderman No way Home". La serie de Marvel contará con 18 episodios divididos en dos partes de 9 cada una.