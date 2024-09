HBO responde a George R.R. Martin tras su descontento con "La Casa del Dragón"

"La Casa del Dragón" ha generado opiniones divididas en su segunda temporada, pero las críticas más sorprendentes llegaron desde su propio cocreador, George R.R. Martin. El autor de las novelas en las que se basa la serie compartió en su blog personal su preocupación por algunos cambios importantes que considera que podrían afectar el futuro de la historia. Aunque poco después eliminó su publicación, quedó claro que no está del todo satisfecho con algunas decisiones creativas, como la eliminación de personajes clave que, según él, influirán en el desarrollo de las próximas temporadas.

En respuesta a las críticas de Martin, Casey Bloys, jefe de contenido de HBO y de la plataforma Max, fue tajante al asegurar que la serie sigue siendo un éxito. En una reciente entrevista con Deadline, Bloys afirmó que no comparte la idea de que la segunda temporada haya generado división entre los fans, como sugirió Martin. “Quizá decepcionó a un fan”, comentó en alusión al autor, pero reafirmó que la producción ha ido “muy bien” y que las expectativas para los proyectos futuros de HBO, como "El Pingüino" y "The Last of Us", son igualmente altas.

Trabajo atrasado

Por su parte, Martin también ha hablado sobre el lento progreso de "Vientos de Invierno", la esperada sexta novela de su saga "Canción de Hielo y Fuego". El autor admitió que los compromisos televisivos le han dejado poco tiempo para avanzar en el libro, y que a pesar de sus esfuerzos, solo ha podido escribir unas pocas páginas adicionales. Aunque disfruta de algunas de sus participaciones en televisión, como "Dark Winds" y "El Caballero de los Siete Reinos", el estrés ha sido un obstáculo importante en su proceso creativo.

Mientras tanto, la tercera temporada de "La Casa del Dragón" ya está en marcha, aunque su estreno no se espera antes de 2026. Los fans, sin embargo, podrán disfrutar antes de otros spin-offs, como "El Caballero de los Siete Reinos", cuyo rodaje ya ha concluido y se encuentra en fase de postproducción.