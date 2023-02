Michael Bay debutará como director de televisión con una nueva serie de Prime Video

Tras disfrutar de las mieles del éxito con sus películas, Michael Bay va a dedicar su estilo "Bayhem" a la televisión. El martes se reveló que Bay será productor ejecutivo y director de una nueva serie de televisión que aún no tiene título para Prime Video .

Se trata de la primera vez que el director hace lo propio con un proyecto de televisión y será con una serie dramática de acción, según ha revelado "Deadline". La producción está creada y escrita por el showrunner de televisión Joe Barton, y se centrará en un cazarrecompensas estadounidense que trabaja al sur de la frontera y que se encuentra en una lucha desesperada por sobrevivir cuando el hombre al que ha estado persiguiendo los mete en problemas con el cártel mexicano.

"Me inspiré hace unos 5 años en Costa Rica, con un ex agente federal de los EE. UU., que surfea todos los días y vive la buena vida", dijo Bay sobre los orígenes del proyecto. "Él apoya su estilo de vida divertido y relajado en Costa Rica rastreando a 'Bad Gringos' escondidos en América del Sur". "No podría estar más emocionado de asociarme con Michael Bay y Amazon para llevar este espectáculo emocionante y lleno de acción a la pantalla", agregó Barton. Barton es productor ejecutivo con Bay y Brad Fuller de Platinum Dunes, Range Media Partners y Wise Entertainment.

Según informa "Deadline", este es uno de los dos proyectos ambientados en el mundo de los "cazadores de gringos" que llegaron al mercado de transmisión en los últimos meses y ha estado en proceso en Amazon durante un tiempo. Se ha estado moviendo en pistas paralelas con un drama de suspenso que Imagine Television está desarrollando para Netflix basado en la historia de The Washington Post "A U.S. murder suspect fled to Mexico. The Gringo Hunters were waiting" (“Un sospechoso de asesinato estadounidense huyó a México. Los Gringo Hunters estaban esperando”, de Kevin Sieff.