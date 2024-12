Michael Fassbender y Richard Gere ya tienen fecha de estreno en SkyShowtime

Las series han dejado de ser un tabú para los grandes actores y actrices de Hollywood, ya que cada vez son más los intérpretes consagrados que se aventuran en producciones que son longevas en el tiempo. La pequeña pantalla va adquiriendo fuerza y SkyShowtime tiene un cártel de lujo para su próxima serie, "La Agencia", comandando entre otros por Michael Fassbender y Richard Gere, que ha lanzado un nuevo tráiler, además de confirmar su fecha de estreno en la plataforma, aunque también podrá ser vista por los clientes de Movistar Plus+, ya que al igual que Apple TV+ y MAX, la plataforma está incorporada en los servicios de la televisión de pago más famosa de nuestro país.

Reparto estelar en una de las próximas grandes series de 2025

El próximo 10 de febrero hará su acto de presencia en el catálogo de contenidos de SkyShowtime "La Agencia", protagonizada por Michael Fassbender, así como Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi y Richard Gere. La serie cuenta con un equipo de producción de alto nivel encabezado por reconocidos profesionales de la industria. Entre los productores ejecutivos se encuentran Keith Cox y Nina L. Diaz, de Showtime/MTV Entertainment Studios; David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin y Bob Yari, de 101 Studios; así como George Clooney y Grant Heslov, de Smokehouse Pictures. También participan Alex Berger, de TOP - The Originals Productions, y Ashley Stern junto a Pascal Breton, de Federation Studios/Federation Entertainment of America. Los guionistas y productores ejecutivos son Jez y John-Henry Butterworth, mientras que Joe Wright desempeña un papel doble como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios. Además, el propio Michael Fassbender no solo protagoniza la serie, sino que también colabora como productor ejecutivo.

La serie es una nueva versión del aclamado drama francés "Le Bureau des Légendes", sigue a Martian (Michael Fassbender), un agente encubierto de la CIA al que se le ordena abandonar su vida secreta y regresar a la comisaría de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece, el romance se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a su corazón; lanzando a ambos a un juego mortal de intriga y espionaje internacional.