MAX modifica su calendario y sus grandes éxitos llegarán en estas fechas

Max, la plataforma de streaming de Warner Bros Discovery, ha revelado nuevos detalles sobre los estrenos más esperados de sus series insignia, como "The White Lotus", "The Last of Us", "Euphoria" y "La Casa del Dragón". Estas actualizaciones, anunciadas por JB Perrette, alto ejecutivo de la compañía, confirman que las producciones avanzan, aunque con algunos retrasos en el calendario inicial.

¡2025, Here we go!

La tercera temporada de "The White Lotus" será la primera en regresar. Los nuevos episodios, ambientados en Tailandia, llegarán en febrero de 2025, retomando el exitoso formato que combina drama y humor satírico. La última entrega de la serie se emitió entre octubre y diciembre de 2022. Por su parte, la segunda temporada de "The Last of Us" ha sufrido un ligero retraso respecto a la fecha inicial. Prevista para primavera de 2025, ahora se estima que su estreno tendrá lugar en el segundo trimestre de ese año. El drama apocalíptico protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey fue un fenómeno global tras su lanzamiento en enero de 2023. En cuanto al universo de "Juego de Tronos", "El Caballero de los Siete Reinos" verá la luz a finales de 2025, tras especulaciones que apuntaban a un estreno más temprano. Entretanto, los seguidores de "La Casa del Dragón" tendrán que esperar hasta mediados de 2026 para la tercera temporada, que continúa expandiendo este rico universo de fantasía.

También hay grandes éxitos en 2026

La aclamada serie "Euphoria" también regresa, aunque con una espera significativa. Tras un prolongado parón, el rodaje de su tercera temporada comenzará a principios de 2025, y su estreno está previsto para 2026. Este drama liderado por Zendaya volverá a explorar las complejas vidas de sus personajes, dos años después del final de su segunda temporada en 2022.

Finalmente, la serie basada en los libros de "Harry Potter" se perfila como la gran apuesta de futuro para Max. Aunque su llegada no está prevista hasta finales de 2026 o principios de 2027, la producción promete ser un pilar para la plataforma durante la próxima década. Actualmente, en búsqueda de su elenco principal, esta ambiciosa adaptación pretende expandir la magia de Hogwarts a una nueva generación de espectadores.