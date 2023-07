Nick Furia baja de los cielos en «Invasión Secreta»

Nick Furia está mayor. Nick Furia está cansado, asqueado, decepcionado... Pero es Nick Furia, y pisa suelo terrenal tras esconderse en el espacio, para hacer frente a una «Invasión Secreta», la nueva serie de Disney+ de seis episodios de Marvel que trae de vuelta también a dos de las razas más beligerantes: los Skrulls y los Kree. La trama principal es bastante atractiva y explora una de las grandes ambigüedades del Universo Marvel. Nick Furia se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de los Skrulls, que cambian de forma física. Furia y sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y Talos, el Skrull que ha hecho su vida en la Tierra, lucharán a contrarreloj para frustrar una inminente invasión de los Skrull y salvar a la humanidad.

Tenemos delante una serie más urbana y oscura y menos deslumbrada por el escudo del Capitán América, la armadura de Iron Man y los extensos prados verdes de Wakanda. Aquí rodeamos a Nick Furia (Samuel L. Jackson) de su propia aura. Y su personalidad viene descolocada. Tras pasar un tiempo indefinido en una estación espacial por encima de la Tierra, todo parece que le pilla por sorpresa y como le recuerda Maria Hill (Cobie Smulders) en la serie, el chasquido de Thanos le cambió. Cambió su manera de enfrentarse a su propia existencia y sus actos. Aunque bien es cierto que cuando se trata de presionar, nuestro amigo de un solo ojo sigue siendo el mejor; sus chulerías no pasan de moda. Y aquí está de nuevo en la batalla y cargando con las consecuencias de haberles prometido un hogar a los Skrulls que ahora son una facción enemiga y terrorista que quiere atentar contra todo el planeta, aunque contará entre sus filas con el fiel y cambiante Talos (Ben Mendelsohn), que tiene sus propios problemas porque ya no es escuchado ni entre su propia especie, y carga con la posible decepción de su hija G’iah (Emilia Clarke). Ayuda a la serie que los primeros capítulos se asemejen a una historia de contraespionaje en la Guerra Fría (Moscú bien usado). Los fans también agradecerán que Martin Freeman y Don Cheadle aparecen, brevemente, en sus papeles continuos como el Agente Ross y Rhodey el Vengador. Olivia Colman, como siempre desternillante, y Juliet Stevenson, son dos de las incorporaciones.

Entre las cosas menos buenas es que el salto de tratar con superhéroes y dioses, a bajar a pie de calle puede suponer una falta de empuje oficial y que no todos los personajes de cómic tienen bemoles para ser series de televisión que gusten, que no digo buenas, que malas hay miles. La prueba está en que a pesar de su más que respetable 62% en Rotten Tomatoes, dentro de las series de Marvel es la tercera por la cola. Por eso algunos críticos han querido ver en «Invasión Secreta» un experimento de solo seis episodios, nada definitivo. Sacamos en conclusión que todas las posibilidades son plausibles: meter a un cambiaformas en gobierno, sociedad y fuerzas armadas solo puede devenir en que cualquiera puede ser un Skrull, quitándole tensión al asunto. La primera vez, sorprende, aunque no estamos maduros, pero sirve para que sepamos que seguimos en Marvel. Las siguientes cien veces es como la escapatoria lógica a algo que no se podría explicar de otra manera.

Creada por Kyle Bradstreet ( «Mr. Robot») la serie afortunadamente cuenta con Samuel L. Jackson, especializado en interpretar a viejas glorias que ya no son lo que eran, pero que la vejez les ha dado armas para seguir chinchando con estilo y sin decaer. Pero quizá nos guste más un Furia inaccesible, no necesitado de ayuda, impertérrito y permanentemente enfadado, que es cuando mejor le salen las cosas. De momento solo hemos tenido acceso a dos episodios, y ya nos hemos llevado un palo tremendo que hace templar los pilares del Universo Marvel, pero desconocemos si definitivo. Si tienen pensado acabar con película, perfecto, si no, esperamos que la srie siga por el camino del espionaje o bien todo salte por los aires cuando conquistar la Tierra deje de ser una delicadeza de despachos y pase a las calles.