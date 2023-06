"Las noches de Tefía": «Discurso, justicia, amor y poesía» de vagos y maleantes

Tras su triunfo en el Festival de Málaga entre el público y la prensa, y su premiere en cines de toda España, el estreno de «Las noches de Tefía» hoy en Atresplayer Premium promete convertirse en todo un hito, y la serie creada por Miguel del Arco y producida por Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia Televisión, está llamada a ser uno de los originales del año. La ficción nos sitúa en el campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura donde se recluía a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes. Allí un grupo de presos sobrevive gracias a los compañeros y sus viajes diarios a un lugar soñado: el Tindaya, una suerte de club y cabaret donde todos tienen un lugar, un papel, al que acudir para evadirse de las condiciones de trabajos forzados y la represión de sus guardianes.

Todo en «Las noches de Tefía» es especial, en la serie, en el comcepto, en el diseño de producción, en sus intérpretes... Carolina Yuste, que se mete cada noche de Tefía en el imaginario de los presos como Nisi, la artista principal del Tindaya, y prácticamente la única mujer del reparto del pasado que se evoca, confiesa a LA RAZÓN lo que le convenció de la idea: «Uno de los grandes valores de la serie es que estábamos hablando de nuestra Historia, de quiénes somos, de todas las injusticias que se han cometido contra los Derechos Humanos». Y de la mano de Miguel del Arco todo es más: «Creo que obviamente es uno de los mejores. Ya le admiraba a él a nivel teatral muchísimo; todas sus obras de teatro me encantan. Y cuando me propuso hacer un proyecto de ficción y además muy poco convencional, en el sentido de que no es solo la historia sobre los campos de concentración, sino que lo eleva a este espacio que también es el Tindaya. Este espacio de fantasía, de posibilidad... Me parecía una idea original, que lo contenía todo: el discurso, la justicia, el amor y la poesía». Y así son «Las noches de Tefía», un lugar para la crudeza de la represión y la belleza de las escapadas fugaces y con un lenguaje audiovisual que sorprenderá a los espectadores.

Precisamente el personaje de Nisa es uno de los puntos de escape de la serie. «Cuando sale un proyecto me gusta intentar enterarme de la historia y del contexto en el que este personaje existe. He podido leer muchos libros, ver muchos documentales y entender muchas cosas que no conocía sobre la experiencia de estas mujeres en esta época, que es diferente a la mía, a mi comportamiento en la vida», explica Yuste. Así conformó una Nisa «activista por los derechos sociales y por los derechos de la mujer; y va hasta el final a por ello, a pesar de toda la oposición que se le va a venir encima. Hay que entender que también nos representa lo más oscuro y lo malo de la sociedad y hacerse cargo y responsabilizarse». La obra coral certifica que «al final, el personaje lo construyen mis compañeros, siempre. Y sobre todo, Miguel, que es un director de actores increíble». Las interminables horas de ensayo exigidas por Del Arco se ven en la pantalla: «Viendo los dos primeros capítulos de la serie, dices ‘‘claro, es que han currado’’».

Solo falta que los espectadores compartan el mensaje de «Las noches de Tefía», incomprensiblemente ninguneado, opina Carolina Yuste: « No entiendo: creo que la gente viva mejor no perjudica a nadie y esto es así. Y supongo que hay gente que tiene mucho miedo; no sé muy bien a qué. Que la gente tenga derechos, que la gente viva mejor, que la gente esté más en calma, que la gente pueda tener una vida digna, que puedan amar tranquilamente, que puedas, no sé, respirar. ¿A quién le molesta? O sea, que me lo expliquen. Lo que sí que es hermoso es poder hacer este tipo de proyectos. La ficción es responsable de generar imaginario colectivo y generar subconsciente».

La seducción de varios colores en el Tindaya

►«También entraba la poética de Miguel en el mundo coreografías y temas musicales», nos explica Yuste (en la imagen) sobre las coreografías de la serie, que «no solo se centran en ser fieles a una época, sino que también van un poco más allá». Reconoce el valor de las coreografías, que son de Antonio Ruiz, («espectacular con su ayudante Begoña»). «Se salen un poco de lo convencional; los movimientos no son solo pasos coreográficos, sino que intentan contar una historia con la música». Al final genera como una seducción cuando ves el Tindaya: «Es capaz de generarte una emoción», dice la actriz.