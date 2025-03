El pasado televisivo de Ariana Grande: de 'Victorious' a 'RuPaul's Drag Race'

Esta noche, las 'celebrities' más importantes de la gran pantalla se congregarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles para descubrir de primera mano a los premiados en la 97ª edición de los Premios Oscar. Un total de 23 estatuillas serán repartidas, entre ellas la otorgada a la mejor actriz de reparto. Una categoría para la que Ariana Grande está más que preparada.

La cantante, que en 2024 lanzó su séptimo álbum de estudio 'Eternal Sunshine', se encuentra inmersa en la que es, sin lugar a dudas, una de las etapas más fructíferas de su carrera. Repasamos en este artículo algunas de sus apariciones más relevantes en televisión.

Un ídolo juvenil

Antes de comenzar su carrera como artista, la de Boca Ratón se dio a conocer a la audiencia gracias a su papel como Cat Valentine en 'Victorius', serie creada por Dan Schneider en 2010 para Nickelodeon. Tras el final de 'Victorius' en 2013, participó en 'Sam & Cat', un spin-off de la ya mencionada serie coprotagonizado por Grande y Jennette McCurdy, actriz de 'iCarly'. Otro de sus papeles protagónicos sería el de Sonya Herfmann (o Chanel nº2) en 'Scream Queens', serie slasher producida por Fox en 2015 y protagonizada por Emma Roberts.

Su voz también le fue de gran ayuda, y no solamente por el lanzamiento de sus dos primeros álbumes, 'Yours Truly' y 'My Everything'. Gracias a su rango vocal, la cantante tuvo la oportunidad de doblar a varios personajes en series como 'Winx Club' o 'Padre de Familia'. En aquella época también colaboró con la industria del cine, al poner la voz a 'All my Love', tema incluido en la banda sonora de 'Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1'.

Fuera de las series y películas, Grande ha podido formar parte del equipo de varios concursos de renombre. En 2021, la autora de 'yes, and?' se incorporaba como jueza en 'The Voice', versión estadounidense del formato de Endemol. También ha formado parte del jurado de 'RuPaul's Drag Race' hasta en dos ocasiones: en 2015 y en 2023.

Entrando en Hollywood a lo Grande

En el año 2021, Ariana Grande participaría en 'No mires arriba', largometraje dirigido por Adam McKay. La experiencia le permitiría compartir set con aclamadas estrellas del cine, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep.

Para la 97ª edición de los Oscar, Grande está nominada a mejor actriz de reparto gracias a su papel como Glinda Upland en 'Wicked', película basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Su compañera en la película, la actriz Cynthia Erivo, también cuenta con una nominación para el premio a mejor actriz.

Como curiosidad, la de esta noche poco tiene de probable para ser la única nominación de ambas actrices. Y es que, el próximo mes de noviembre saldrá a la luz 'Wicked: For Good', la secuela del largometraje, donde veremos la conclusión de la historia inspirada en 'El mago de Oz'. Habrá que estar atentos en caso de que ambas actrices repitan o se intercambien nominaciones de cara a los Oscar en 2026.