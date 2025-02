El peaje televisivo de Gene Hackman antes de ganar el Oscar y ser el primer villano de Superman en el cine

El reconocido actor estadounidense Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, pianista de música clásica de 63 años, fueron encontrados sin vida este jueves en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, aún no se han esclarecido las circunstancias en las que fallecieron. El actor nacido en San Bernardino, California, ha destacado en la gran pantalla con una célebre carrera en la que ha cosechado multitud de premios y reconocimientos, entre ellos dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro (incluido un Premio Cecil B. DeMille) y dos BAFTA. Trabajando con los mejores directores del séptimo arte y en actuando en una gran cantidad de registros varios, Gene Hackman empezó a desempeñar sus funciones interpretativas con pequeños papeles en la pequeña pantalla.

Papeles efímeros en su mayoría

El primer papel que se le atribuye al intérprete californiano es en la ficción "Tallahassee 7.000", participando en tan solo un episodio de esta serie del año 1961. Tan solo un año más tarde consiguió su papel más largo en la televisión, con 8 episodios caracterizado como el inspector Cramer en la serie "The United States Steel Hour". Después de esta ficción, no hay grandes papeles en la pequeña pantalla, apareciendo en un solo episodio en las siguientes series: "Look Up and live", "La ciudad desnuda", "Route 66", "The DuPont Show of the Week", "East Side/West Side", "El extraordinario O'Brien", "Directions", "Hawk", "F.B.I.", "Los invasores", "Iron Horse", "Yo soy Espía", "Insight". Con dos episodios apareció en la serie "Los defensores" con dos personajes distintos y en "Brenner" realizó 3 papeles en 3 capítulos alternos.

Tras este peaje en la pequeña pantalla, Gene Hackman participó en numerosas películas que marcaron la historia del cine. Su talento le valió su primer Óscar al mejor actor por "The French Connection", donde interpretó al icónico detective Popeye Doyle. También brilló en clásicos como "La aventura del Poseidón", "La conversación" y "Superman: la película", donde dio vida a Lex Luthor. Su versatilidad quedó reflejada en cintas como "Under Fire", "Hoosiers", "Bat 21" y "Mississippi Burning". En los años 90, consolidó su estatus con películas como "The Firm", y obtuvo su segundo Oscar, esta vez como mejor actor de reparto, por su papel en "Unforgiven". También destacó en "Rápida y mortal", "Marea roja", "Poder absoluto" y "Heist". Su participación en "The Royal Tenenbaums" le dio un nuevo reconocimiento, mientras que en "Behind Enemy Lines", "Enemigo público" y "Runaway Jury", siguió demostrando su maestría en la actuación. Su legado en el cine queda inmortalizado a través de estos y muchos otros títulos que lo convirtieron en un actor legendario.