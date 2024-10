Petra Martínez sorprende al confesar que quiso abandonar "La que se avecina"

La reconocida actriz Petra Martínez, quien interpreta a Doña Fina en "La que se avecina", ha sorprendido a propios y a extraños al confesar que en sus inicios en la serie estuvo a punto de abandonar el proyecto. Durante su participación en el videopodcast "El trastero de La que se avecina", Petra Martínez ha compartido que las críticas que recibía por su interpretación le hicieron dudar de su trabajo y considerar dejar la popular ficción de Mediaset.

Al debutar en el papel de Doña Fina, la actriz andaluza se enfrentó a un personaje que no dejó indiferente a nadie. Este papel, caracterizado por su carácter directo y muchas veces malhumorado, rápidamente captó la atención del público, aunque no siempre de manera positiva. Según ha relatado la Petra Martínez, al abrir sus cuentas en redes sociales, los comentarios críticos y los ataques de algunos espectadores la hicieron sentir que no estaba cumpliendo bien con su trabajo. "Al principio estaba un poco asustada", ha revelado la actriz en conversación con los presentadores y guionistas de la serie, Alberto y Laura Caballero. En un momento particularmente difícil, Martínez llegó a expresar su preocupación a los creadores de la serie. Alberto Caballero ha recordado una ocasión en que la actriz le comentó: "Creo que no estoy haciendo bien mi trabajo porque me están diciendo unas cosas horribles por las redes". Petra Martínez llegó incluso a pedir disculpas y ofrecer su salida del proyecto para no afectar la serie.

Sin embargo, el equipo de "La que se avecina" supo brindarle apoyo en ese momento complicado. Caballero ha explicado que las críticas eran una reacción comprensible ante un personaje tan impactante como Doña Fina y que, de hecho, su interpretación era "un éxito" porque lograba despertar emociones fuertes en la audiencia. Asimismo, Laura y Alberto Caballero le sugirieron que no dejara que las opiniones en redes sociales la desanimaran y la animaron a mantener su papel, lo que resultó ser un acierto tanto para la serie como para la actriz.

Con el tiempo, Petra Martínez ha logrado transformar aquellas críticas iniciales en un reconocimiento generalizado. Su personaje de Doña Fina ha ganado un lugar especial en el corazón de los seguidores de "La que se avecina", y actualmente la actriz recibe muestras constantes de cariño de parte de los fans. Ahora, lejos de aquellos momentos de duda, la actriz se siente cómoda en su rol y ha aprendido a disfrutar de la popularidad y el cariño del público, reconociendo el valor de "mantener una perspectiva equilibrada" ante las opiniones de los demás.