Prime Video desvela el tráiler de "¡Estáis cordialmente invitados!"

Prime Video ha presentado oficialmente el tráiler de "¡Estáis cordialmente invitados!", una nueva comedia romántica escrita y dirigida por Nicholas Stoller. La película, protagonizada por Will Ferrell y Reese Witherspoon, estará disponible para los suscriptores de Prime Video en más de 240 países y territorios a partir del 30 de enero de 2025.

La trama de "¡Estáis cordialmente invitados!" gira en torno a un divertido conflicto matrimonial. Dos bodas han sido reservadas accidentalmente el mismo día y en el mismo lugar, un exclusivo resort situado en una isla frente a la costa de Georgia. Esto da pie a una graciosa rivalidad entre los familiares de los novios: el padre de una de las novias, interpretado por Will Ferrell, y la hermana de la otra, encarnada por Reese Witherspoon. Ambos lucharán por garantizar que sus respectivas celebraciones sean memorables, pese al caos que genera compartir el espacio y la fecha. Además, el reparto principal incluye también a Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer y Celia Weston, quienes aportan una dinámica coral que promete momentos llenos de humor y emociones.

Por otra parte, Nicholas Stoller, conocido por éxitos como "Forgetting Sarah Marshall" y "Malditos vecinos", se pone al frente de esta producción como director, guionista y productor. Stoller ha señalado en entrevistas que las mejores comedias románticas combinan historias emotivas con situaciones cómicas únicas, una fórmula que busca replicar en esta película. Asimismo, Will Ferrell y Reese Witherspoon no solo protagonizan la cinta, sino que también forman parte del equipo de producción. A través de sus respectivas compañías, Gloria Sanchez Productions y Hello Sunshine, han colaborado con Stoller Global Solutions para llevar esta historia a la pantalla. Lauren Neustadter, Jessica Elbaum y Conor Welch completan el equipo de productores, mientras que Alex Brown, Brendan O’Brien y Ted Gidlow se desempeñan como productores ejecutivos.

"¡Estáis cordialmente invitados!" refuerza la creciente colección de comedias románticas de Prime Video, que ha cosechado éxitos recientes como "Rojo, blanco y sangre azul" o "La idea de tenerte". Este lanzamiento es parte de la estrategia de la plataforma para ofrecer contenido novedoso y atractivo a su audiencia global. Con un elenco estelar, una premisa llena de humor y una fecha de estreno estratégica, esta película promete convertirse en un éxito entre los fanáticos de las comedias románticas. La cita está marcada: el 30 de enero de 2025 en Prime Video.