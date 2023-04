Primeras imágenes de Guillermo y Kate para la 6ª temporada de 'The Crown'

En enero de 2020, el productor ejecutivo de 'The Crown', Peter Morgan, anunció que la quinta temporada sería la última de la histórica serie de Netflix: "Al principio me había imaginado que 'The Crown' duraría seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias de la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfectos para detenerme", dijo Morgan, en declaraciones a 'Hollywood Reporter'.

Pero ahora, el plan original de alcanzar las seis temporadas vuelve a estar vigente. Tanto es así que Netflix ya ha publicado las primeras imágenes del rodaje de la nueva entrega, que estará disponible en 2023, en la que se da un salto importante en el tiempo hasta llegar al punto en el que el príncipe Guillermo y Kate Middleton cruzan sus caminos:

Cabe recordar que Guillermo y Kate se conocieron por primera vez en 2001, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

En lo que se refiere a los actores que encarnarán a los príncipes de Gales: Rufus Kampa y Ed McVey interpretarán al heredero de La Corona, y Meg Bellamy aparecerá junto al Guillermo de McVey como Kate Middleton. Los tres intérpretes harán su debut profesional en 'The Crown'.