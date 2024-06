'La que se avecina' confirma que tendrá una adaptación en Portugal

Después del éxito de "Aquí no hay quien viva" en Antena 3, la televisión portuguesa vuelve a apostar por la adaptación de otra popular serie española. La cadena privada SIC fue la que emitió su propia versión de "Aquí no hay quien viva" bajo el título "Aqui não há quem viva" entre 2006 y 2008, ahora otra cadena portuguesa se prepara para adaptar "La que se avecina". La nueva versión de esta comedia de vecinos, titulada provisionalmente "Terraços do Glamour", comenzará su producción en las próximas semanas.

La adaptación portuguesa de "La que se avecina" se desarrollará en un edificio de las afueras de Lisboa, reflejando las dificultades del mercado inmobiliario en Portugal. La trama girará en torno a una comunidad de vecinos que debe lidiar con los defectos de sus apartamentos, promesas incumplidas por el promotor y problemas cotidianos como telefonillos que no funcionan o paredes delgadas que comprometen su privacidad. Esta premisa, que mantiene el espíritu cómico y crítico de la versión original, promete atraer tanto a los seguidores de la serie española como a nuevos espectadores portugueses.

El proyecto es una colaboración entre Prime Video, la productora See My Dreams y el canal TVI. La serie se emitirá tanto en TVI como en la plataforma de streaming de Prime Video. La venta de los derechos de adaptación ha sido gestionada por Mediterráneo Mediaset España Group, asegurando que la esencia de "La que se avecina" se mantenga en esta nueva versión.

El elenco de "Terraços do Glamour" contará con algunos de los actores más reconocidos de Portugal. Entre ellos, Diogo Morgado, conocido por su interpretación de Jesucristo en la serie "La Biblia" y la película "Hijo de Dios"; Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira, Bárbara França, Miguel Raposo, Miguel Guilherme, Fernando Pires, Diogo Valsassina y Margarida Bakker. Estos actores aportarán su talento y experiencia para dar vida a los peculiares personajes de esta comunidad de vecinos.

Esta será la tercera adaptación internacional de "La que se avecina", después de las versiones en Italia (emitida por Canale 5) y Grecia (transmitida por Skai TV). La versión original, creada por Alberto y Laura Caballero, y producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films, es una de las series más longevas y exitosas de la televisión española.