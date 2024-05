Malena Alterio explica por qué dejó los bolos durante la época de "Aquí no hay quien viva"

La reconocida actriz Malena Alterio fue una de las invitadas del último programa de 'Martínez y Hermanos', donde compartió plató con la cantante Rosalen y el cocinero Jordi Roca. La reciente ganadora de un Goya compartió en el espacio de Cuatro, presentado por Dani Martínez, una anécdota en la que reveló por qué decidió dejar de participar en eventos o 'bolos' durante su época en la exitosa serie de televisión 'Aquí no hay quien viva'.

En el programa, Alterio explicó cómo "la popularidad de la serie le abrió las puertas para participar en eventos en discotecas", donde se le pagaría "dinero fácil" por pasar "una horita" haciéndose fotos con los asistentes. Sin embargo, su primera experiencia en una discoteca en Valencia resultó ser todo menos lo que esperaba.

La actriz describió cómo, al llegar al lugar, fue recibida por una "un tipo muy extraño" que le guio por una explanada llena de coches a altas horas de la madrugada. Después en la discoteca fue escoltada por "dos armarios" que la guiaron a través de la multitud "superborracha". En medio de la euforia de la gente, que la confundía con el personaje de la serie, tuvo que subir al área del DJ para dirigirse al público.

Sus palabras, simples pero llenas de humor, provocaron la algarabía del público presente: "Buenas noches. Un poquito de por favor". Alterio reflexionó más tarde que la mayoría estaban tan ebrios que apenas entendían lo que decía. Esta experiencia inicial la llevó a decidir que "no quería volver a participar en ese tipo de eventos", pero ya había comprometido su presencia en dos discotecas más.

Para estas dos siguientes ocasiones, decidió llevar consigo a su compañero de la serie, Edu Gómez, quien interpretaba a Mariano. Con él, Alterio encontró un cómplice perfecto para enfrentar estos eventos, recordando con cariño los momentos compartidos y la alegría que Gómez aportaba a cada situación. "Me llevé a mi querido Edu Gómez, que era feliz en esos eventos. Él iba con una riñonera llena de cartulinas con sus fotos, y él las iba repartiendo. Con Edu, al fin del mundo. Era tan gracioso... Fui feliz en esos días", afirmó.