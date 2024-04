RTVE confirma el regreso de “Operación Barrio Inglés”

Tras semanas de ausencia en las parrillas del ente público, RTVE ha confirmado el regreso de la serie “Operación Barrio Inglés”, que regresa este domingo con un capítulo doble, que se podrá disfrutar en La1 a partir de las 22:00.

Antena 3 infunde miedo

La apuesta de la radiotelevisión pública por esta nueva serie de época, no tuvo el estreno esperado, con apenas una cuota de pantalla obtenida del 5,8%, cautivando a 634.000 espectadores, que conocieron la historia de Lucía, interpretada por Aria Bedmar, que veía como Huelva se convertía en un centro de espionaje alemán, debido a la importancia militar maritimita que tenía la provincia andaluza durante la Segunda Guerra Mundial. Tras los pobres datos de su estreno, RTVE decidió no emitir el segundo capítulo a la semana siguiente, para sustituirlo por la comedia francesa "Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?", aunque está decisión puede estar condicionada por los estrenos de Antena 3 y Telecinco, que presentaron el pasado miércoles sus dos apuestas televisivas para el prime time, con los concursos “1%” (gran triunfador de la noche) y “Factor X”, respectivamente.

Tras días de incertidumbre y rumores, por fin se resuelve el misterio de la vuelta de la serie, que continuará con un capítulo doble, debido a la ausencia de la pasada semana, en el prime time del último día de la semana, aunque RTVE no ha confirmado si los domingos será el día oficial de emisión de la serie o habrá nuevos cambios en un futuro.

Sinopsis de los dos capítulos

En el primer capítulo de este domingo, titulado “La sala de guerra”, Después del tiroteo en el puerto, Edward y Juan resultan heridos, y Juan le pide a su hermana Lucía (interpretada por Aria Bedmar) que encuentre a Peter (interpretado por Peter Vives) para entregarle información crucial. Mientras tanto, Francisco, el Gobernador Civil en Huelva (interpretado por Rubén Cortada), enfrenta problemas graves y cuestiona a su prometida Lucía sobre la implicación de los británicos en el incidente. Los británicos creen que Edward está muerto, y Miss Parker presiona a Peter para que dirija un equipo de espías, mostrándole el centro de espionaje británico, la sala de guerra. Al mismo tiempo, Londres envía a un nuevo agente, Víctor, quien trae consigo dolorosos recuerdos para Peter de una misión en Polonia donde perdió a su prometida, Sylvia.

En el segundo capítulo de este domingo, que lleva por nombre “El agente libre”, llegará a Huelva un espía italiano que trae información clasificada que ambos bandos desean. Los nazis actúan rápidamente y lo esconden en el Consulado alemán. Peter logra contactar con el italiano y le ofrece una salida del país, aunque las lealtades del espía están en duda. Lucía, tras visitar la sala de guerra, descubre la presencia de un equipo de espías en La Compañía.Con la celebración de la fiesta del Rey por parte de los británicos, Francisco invita a Lucía, quien teme ser despedida cuando Peter descubra su relación con el gobernador. Esta invitación destapa antiguos secretos relacionados con Rocío, la madre de Francisco, y Cinta, la madre de Lucía, quien debe impedir que su hijo acompañe a Lucía a la fiesta. Por otro lado, Schneider aparece en la fiesta con su hija, Hanna, quien se interesa por el gobernador. Los británicos aprovechan la fiesta para sacar al italiano del país, atrayendo a Lucía inadvertidamente a la misión.