La segunda temporada de "Tu amigo y vecino Spider-man" tendrá que esperar

Todos los ojos de Marvel Studios están puestos en la cocina del infierno de Nueva York con el ingreso de Daredevil en el UCM. Mientras todo gira en torno la serie "Born Again", el futuro televisivo del UCM empieza a edificarse y mientras se cancelan proyectos anunciados, dos series de animación que han sido bastante rentables para la compañía, con críticas positivas, tendrá una segunda temporada en 2026: "Tu amigo y vecino Spider-Man" y "X-Men'97".

Una temporada cada año

Marvel Animation está viviendo un gran momento con el éxito de sus series animadas, como "X-Men'97", "Tu amigo y vecino Spider-Man" y What If...?, todas aclamadas tanto por la crítica como por el público. Además, el futuro se presenta prometedor con renovaciones y nuevos proyectos en camino, como Marvel Zombies. Sin embargo, la principal dificultad de estas producciones es el largo tiempo de desarrollo, lo que provoca largas esperas entre temporadas. En una entrevista con Collider, el jefe de Marvel Television, Brad Winderbaum, habló sobre el futuro de la serie del hombre araña, cuya primera temporada ha concluido recientemente. La serie, que presenta a Peter Parker en una realidad alternativa bajo la tutela de Norman Osborn en lugar de Tony Stark, ya tiene una segunda temporada en proceso y ha sido renovada hasta la tercera. En enero, los guiones ya estaban escritos y la animación se encontraba en una fase avanzada. Winderbaum expresó su deseo de que la serie tenga una frecuencia de estreno anual. Aunque reconoce que producir animación de alta calidad es complicado, asegura que la espera entre la primera y la segunda temporada será más larga que entre las siguientes. Según sus estimaciones, la temporada 2 se estrenará en 2026 y, a partir de ahí, espera que haya nuevas entregas cada año.

Con respecto a "X-Men'97" Brad Winderbaum ha comentado que la segunda temporada también se estrenará en 2026. "Estamos trabajando en ella ahora. Es emocionante. Ese mundo de los 90 es simplemente... Honestamente, Steve, no puedo creer que me hayan dejado hacerlo. Crecí en Marvel, como sabes, pasé mucho tiempo aquí, y siento que usé mucho dinero para revivir esta cosa que me encantaba ver después de la escuela. Entonces, el hecho de que podamos jugar en ese universo con esos actores es honestamente la razón por la que me metí en este negocio en primer lugar", espetó el mandamás de Marvel Televisión.