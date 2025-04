Las cariñosa despedida de Risto Mejide a Marta Flich tras anunciar que deja 'Todo es mentira'

Marta Flich ha compartido una triste noticia esta tarde con los espectadores de 'Todo es mentira', y es que la presentadora anunciaba que dejará el programa después de 6 años. Muy emocionado, ha sido su compañero Risto Mejide el que ha tomado el testigo, dando pie a su intervención y visiblemente afectado: "Lo que va a decir ahora me provoca una enorme tristeza, pero también una sincera alegría", ha comenzado diciendo.

Marta Flich y Risto Mejide Mediaset

Desde 2019, Flich se había convertido en un rostro indispensable de Cuatro, lo que también la ha llevado a conducir programas como 'Gran Hermano'. De hecho, la presentadora solo tiene palabras de cariño hacia este formato que tanto le ha dado. Así, tampoco ha podido evitar emocionarse y agradecerle a Mejide por su apoyo. "Te quiero dar las gracias por estos seis años. Por cómo hemos crecido. Por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco. Porque nos ha pasado, entre otras cosas, la vida, nos han pasado un montón de cosas. Siempre hemos sabido crecer, tirar hacia delante", ha confesado en directo.

El inesperado adiós de 'Marta Flich'

Del mismo modo, Marta ha recordado que en un principio nadie tenía mucha fe en el magacín, aunque poco a poco han conseguido hacerse un nombre y ganar mucha relevancia en las tardes. "Es un programa que no se tenía mucha fe en que tirara para delante, pero aquí estamos. Con nuestra personalidad, nuestras cosas", ha destacado con orgullo. Y lo cierto es que a pesar de la tristeza que sienten por este inesperado adiós, tampoco ha faltado una pequeña dosis de humor. "Son seis años aguantándote. Después de tu madre, soy la mujer que más te ha aguantado", ha bromeado la presentadora con Risto.

Marta Flich y Risto Mejide en 'Todo es mentira' Cuatro

Para concluir, parece ser que el futuro de Flich pinta bastante incierto, ya que ella misma admite que no sabe muy bien qué camino tomará de ahora en adelante. "Me encantaría decir a dónde me voy, pero es que no lo sé", ha concluido.