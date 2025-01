"Sweetpea" demuestra tener solo dulce su nombre

En 1944, la película de Frank Capra "Arsénico por compasión" marcó un antes y un después en el séptimo arte con la llegada de la comedia negra al gran público, un género que ha ido ganando adeptos con el paso de los años, otorgándonos grandes piezas maestras de la gran pantalla como son la ganadora del Oscar "American Beauty" y la [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/el-lobo-de-wall-street-descarnada-crueldad-MD5126943/|||siempre infravalorada cinta de Scorsese, "El lobo de Wall Street"]]. En el mundo de las series, también es uno de los géneros más demandados y hoy, 2 de enero, SkyShowtime nos ofrece el primer gran título de comedia negra de este 2025. Basada en la novela homónima de C.J. Skuse escrita en el año 2017, "Sweetpea" es una miniserie de seis episodios en la que podemos apreciar el potencial interpretativo de Ella Purnell que, aunque algo exagerada por momentos, consigue transmitir todas las emociones que emanan de una protagonista bastante compleja, que deja claro en los primeros instantes de la serie que no tiene reparo por ser una asesina.

El estilo visual y enfoque le dan frescura a un género en auge dentro del mundo de las series

En la primera escena del episodio inicial, Rhiannon (interpretada por Ella Purnell) enumera en una larga lista a todas las personas que desea matar. Entre ellas están el acosador de su etapa escolar, la cajera de un supermercado, su jefe en el periódico local (junto al resto de la redacción) e incluso su propio padre. Este último está en la lista porque nuestra protagonista no soporta la idea de que su enfermedad pueda causarle la muerte y dejarla sola. Tras esto, una serie de trágicos eventos sacuden la vida de Rhiannon. Entre ellos, pierde una oportunidad laboral, su perro es atropellado y su hermana le sugiere vender la casa donde vive. Estos golpes emocionales parecen marcar un cambio en su destino. En ese contexto, justo cuando su padre fallece, una planta carnívora comienza a brotar en su interior. Antes de morir, su padre le dedica unas palabras de ánimo que la impulsan a enfrentar sus miedos. El primer desafío llega en forma de un hombre borracho que la acosa por la calle. Sin dudarlo, Rhiannon lo asesina, descubriendo que esa acción le proporciona un propósito inesperado. Decide entonces dedicarse a eliminar a personas que, según ella, realmente lo merecen, iniciando así una vida como asesina en serie, con una moral propia que recuerda al icónico personaje de "Dexter", que regresará también en este 2025.

La serie destaca por su cuidada estética y un tono elegante que combina humor negro e ironía, elementos que logran captar la atención desde el inicio. La interpretación de Ella Purnell consigue transmitir la complejidad emocional de su protagonista, una joven atrapada entre la frustración y un sentido retorcido de la justicia. Con una propuesta que mezcla justicia y humor negro, la serie ofrece momentos intrigantes, pero no logra escapar de ciertas debilidades. La falta de profundidad psicológica en las motivaciones de Rhiannon le resta impacto emocional, mientras que una trama predecible y personajes secundarios que no sospechan lo evidente afectan su credibilidad. Aunque explora temas interesantes como la línea difusa entre el bien y el mal, no alcanza la sofisticación de producciones similares como la ya mencionada "Dexter". Pese a ello, su estilo visual y enfoque atrevido aportan frescura a un género cada vez más demandado dentro de las plataformas audiovisuales. "Sweetpea" está disponible a partir de hoy en SkyShowtime y también la podrás disfrutar si eres cliente de Movistar Plus+, ya que la plataforma de streaming está integrada en la televisión de pago más conocida de nuestro país, al igual que MAX y,recientemente, Apple TV+.