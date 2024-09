"Valle salvaje" remodela las tardes de RTVE

Finalmente, el turno de "Las abogadas" tendrá que esperar en el ente público y su lugar será ocupado por la serie "Valle Salvaje", que tendrá su estreno este miércoles a las 22:50 en el prime time de RTVE y después llegará al que será su franja habitual, la tarde de La 1 tras la emisión de "La Moderna" y "La Promesa", que mantienen su horario habitual.

Nuevas tardes en el ente público

Las dos series anteriormente mencionadas no sufren variaciones, mientras que a partir de este jueves "El Cazador Stars" dejará de pertenecer a la parrilla de contenidos diaria de RTVE. El programa estelar era una de las ofertas con menos audiencia del ente público, y aunque no se haya hablado de cancelación, de momento no hay noticia sobre cuando se emitirán los capítulos nuevos que se anunciaron a principios de este mes de septiembre. Por lo tanto, con la salida de "El Cazador" y la llegada de "Valle Salvaje", las tardes de RTVE quedan de la siguiente manera:

16:30: "La Moderna"

17:30: "La Promesa"

18:30: "Valle Salvaje"

19:30: "El Cazador"

20:30: "Aquí la Tierra"

Así es "Valle Salvaje"

"Valle Salvaje" es una serie creada por Josep Císter Rubio y producida por Bambú, los mismos responsables de "La Promesa". La serie destaca por ser la primera ficción diaria global que Netflix emitirá para todos los territorios de habla hispana, tras un acuerdo con TVE y Bambú Producciones. Ambientada en 1763, sigue la historia de Adriana Salcedo de la Cruz, una joven que debe dejar Madrid para viajar al norte de España con sus hermanos y cumplir un compromiso matrimonial con un hombre desconocido. En su nuevo entorno, se enfrentará al amor, la traición y los peligros que rodean la muerte de su padre. El reparto incluye a actores como Rocío Suárez de Puga, Manuela Velasco y José Manuel Seda, entre otros. La serie se emitirá primero en La 1 y luego estará disponible en Netflix.