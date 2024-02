Vicky McCulre: «La gente me echa la culpa de dormir poco por estar toda la noche viendo ‘Trigger Point’»

La actriz, modelo, presentadora y filántropa inglesa Vicky McClure (Nottingham, 1893) alcanzó mucha fama con la serie de la BBC «Line of Duty» en 2012, pero ya venía de participar en la cinta de 2006 «This is England» y en las miniseries derivadas en 2010, 2011 y 2015. Ahora podemos disfrutarla en «Trigger Pont», que acaba de estrenar su segunda temporada en Movistar Plus+, y en la que interpreta a Lana Washington, jefa del grupo de artificieros de la Policía Metropolitana. Además, en 2019 fundó «Our Dementia Choir» (https://www.ourdementiachoir.com), un coro para ayudar con la música a los enfermos de alzhéimer.

¿Cómo califica esta segunda entrega? Y no me diga «explosiva»...

Desde el punto de vista de Lana Washington, ella está luchando con lo que le pasó en la primera temporada, dado que perdió a miembros de su familia y a compañeros muy cercanos, y su vida amorosa no estaba en buena forma. En realidad, cuando la vemos en la segunda temporada, todo eso es evidente; que ella es muy infeliz y necesita mucha ayuda y probablemente no está recibiendo el apoyo que realmente necesita. Y eso tiene un efecto en su bienestar, pero también en su trabajo. Es «lanzada» al trabajo tan pronto como aterriza, así que no hay tiempo para establecerse de nuevo o tratar de ponerse en un buen lugar. Y su relación con Tom se destruye rápidamente. Así que está en una muy mala situación como personaje. Pero es tan determinada y tan valiente que no dejará de aparecer. Siempre hará lo mejor que pueda y querrá salvar a quien sea que esté tratando de salvar. Y sea lo que sea lo que tenga delante, dará lo mejor de sí.

En esta temporada hay dos bombas por episodio, una profesional y una personal.

Sí. Como en cualquier primer episodio, especialmente cuando se trata de una serie que regresa, la presión para llevar a la gente de nuevo a ese mundo muy rápidamente está ahí. Así que esos primeros diez minutos son vitales. Y los guionistas hicieron un gran trabajo asegurándose de que la gente se sumergiera rápidamente en ese mundo. Creo que el hecho de perder a John destripado, porque Kris Hitchen es un actor increíble y muy divertido tenerle, y es una pena que no pudiera quedarse, fue uno de esos momentos como el que tuvimos en el primer episodio de la primera temporada en el que perdimos a Adrian. Creo que la gente lo vio venir o no, ¿quién sabe?

Hablamos de 9,5 millones de espectadores por episodio de media, ¿siente la presión?

Sí, por supuesto. Era mucha gente para una serie nueva. Y creo que ITV hace un trabajo increíble promocionando la serie y asegurándose de darle ese empujón televisivo. Y realmente se notó. Demostró que la gente quería participar en eso. Y en la última serie, que se emitía a capítulo por semana, se preguntaban ¿qué va a pasar la próxima semana? No podías vértelos todos, mientras que esta vez, debido al mundo en que vivimos y a la forma en que la gente quiere ver la tele, los hemos dejado todos. Así que la gente se los ha zampado. Y creo que a menudo es un cumplido porque dices, bueno, simplemente no pudieron resistirse. Y me echan la culpa de que la gente esté cansada en el trabajo porque estuvieron despiertos toda la noche viendo «Trigger Point». Pero todos hemos pasado por eso. Si te metes en algo, es difícil dejarlo.

¿Pasó mucho calor dentro del traje antibombas?

Sí, pero también tiene aire acondicionado por todo el traje. Así que son increíblemente intrincados y en sí mismos, al igual que una prenda de vestir, son una pieza del equipo. Recuerdo cuando lo usamos en la primera temporada, era verano, y necesitaba mucho el aire acondicionado. Y esta temporada rodamos a principios de año, así que hacía frío, mucho frío. Agradecí mucho tenerlo puesto porque hacía mucho calor y no necesitaba el aire acondicionado.

¿Cómo traslada a la pantalla veracidad sabiendo que las bombas son falsas?

Hay veces que me resulta más fácil, y hay veces que es realmente difícil porque hay ciertas cosas que el equipo me puede dar, ya sea un sonido o una bocanada de aire, entonces me llega algo y siempre estoy animando todo lo que puedo. Y luego simplemente hay días en los que no tienes eso debido a ciertas circunstancias. Tienes que actuar, y ahí es donde profundizas. Creo que siempre he preferido reaccionar a actuar. Esa ha sido siempre mi forma de hacer mi trabajo, si puedo. Pero llega un momento en el que tienes que echarle imaginación a tu mente y darlo todo. Y a veces gritan, corten. Y dices, Dios mío, ¿era demasiado? ¿O no fue suficiente? ¿Cómo de grande va a ser la explosión?

Hábleme de Our Dementia Choir.

Tenemos un coro de 30 personas que viven con demencia y actuamos por todo el país para concienciar sobre esta enfermedad, pero también para hablar de lo poderosa que es la música para las personas que viven con demencia. Es algo que intentamos extender para que, cuando se diagnostique a una persona, los médicos le recomienden la musicoterapia como parte de su bienestar.