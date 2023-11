Warner TV rendirá tributo a Matthew Perry este viernes en su programación

La icónica interpretación de Matthew Perry como Chandler Bing, con su humor irónico, carisma único y gestos inconfundibles, tomará el centro del escenario en la programación de Warner TV. Por eso, el canal ha hecho una selección de 12 episodios como homenaje al actor fallecido el pasado domingo en los que incluirá momentos míticos, como cuando queda atrapado en un cajero automático con una supermodelo durante un apagón, su encierro semidesnudo en la oficina de la jefa de Rachel, el episodio en el que se enfrenta a un compañero de piso desequilibrado del que no puede deshacerse y el revelador capítulo en el que todo el grupo de amigos descubre la relación secreta entre Chandler y Mónica.

Así, este viernes 3 de noviembre, a partir de las 15:45, prepárate para una maratón inolvidable de "Friends" con "Forever Chandler". Disfrutarás de momentos memorables, como el del apagón, la triste partida de Heckles, las divertidas consecuencias del episodio después del Super Bowl (Parte 2), el inolvidable encuentro con Eddie, el dilema de Chandler al no recordar cuál de las hermanas era, el episodio de las esposas, la legendaria trivia de los embriones, emocionantes partidos de rugby, el revelador episodio en el que todos descubren secretos, la vez en que Chandler se esfuerza por no llorar, el inicio de la propuesta (Parte 1) y el emocionante desenlace. No te lo puedes perder.

Con sus 10 temporadas, "Friends" es una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, y su humor ha dejado una huella imborrable en numerosas generaciones de espectadores, influyendo en numerosas producciones posteriores. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry se convirtieron en un grupo de amigos icónico al que todos desearían pertenecer.