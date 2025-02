'You' se acaba: Netflix lanza el tráiler de la última temporada

Una de las series de Netflix está a punto de acabar. De hecho, en este 2025 se emitirá la quinta y última temporada de 'You'. Según anuncio la plataforma de streaming estadounidense, el lanzamiento de los episodios con los que concluirá esta entrega se llevará a cabo el próximo 24 de abril. Ahora, a dos meses del estreno, y para ir calentando motores, ha publicado en su canal de YouTube el segundo avance oficial.

En las imágenes que podemos disfrutar, se observa a Joe, interpretado por Penn Badgley, en su vuelta a Nueva York (Estados Unidos). Este avance nos muestra que el final de esta serie de ficción va a ser muy inquietante. "De esta forma, el protagonista regresa a sus orígenes después de que en la segunda temporada viajase a Los Ángeles, en la tercera a San Francisco, con Londres como escenario de la cuarta", explica verTele!.

Además, de este documento gráfico, queremos sacar las palabras que dice Joe frente al espejo mientras se viste: "El amor nos pone a prueba. Y a mí más que a la mayoría. Pero esta es la última vez. Mi familia era pobre, pasé de la miseria a la riqueza, pero he vivido de todo. Era desafortunado en la vida y el amor hasta que te conocí. Kate, me has abierto puertas que ni podía imaginar, compartimos una vida. Antes era muy criticón, pero usamos ese poder para ayudar a otros menos afortunados. No esperaba ser el tipo más afortunado de Nueva York".

Por otro lado, el medio mencionado anteriormente también hace referencia a la sinopsis tan reducida que tiene esta quinta temporada. "Joe Goldberg vuelve a Nueva York para disfrutar del “y comieron perdices”, pero los fantasmas del pasado y sus oscuros deseos ponen en peligro su vida perfecta", apunta. Además, concluye: "Abordará temas como la redención y la justicia, a la espera de ver si el inmoral protagonista recibe de vuelta todo el daño causado en el pasado".