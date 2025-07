"Sharknado" al completo vuelve gracias a Runtime en el Día del Tiburón

El próximo lunes14 de julio se celebra en todo el planeta el Día Internacional del Tiburón, que busca llamar la atención sobre la importancia de los tiburones en nuestros ecosistemas marinos y promover su conservación. Los tiburones son criaturas fascinantes y a menudo incomprendidas, que desempeñan un papel crucial en el equilibrio y la salud de los océanos. Sin embargo esta fecha nos trae a la memoria dos cosas bastante únicas y muy alejadas una de la otra en calidad y repercusión. Hablamos de que se cumplen 50 años del estreno del éxito de taquilla "Tiburón" de Steven Spielberg, y también es, según Runtime, el momento perfecto para rescatar una de las sagas más locas de la cinematografía actual: "Sharknado".

Con motivo de esta efeméride, la plataforma gratuita ofrecerá una programación especial que promete conquistar a los amantes del cine de catástrofes y del humor más absurdo que hay. Durante todo el 14 de julio, el canal emitirá de manera ininterrumpida las seis películas que componen la saga, una franquicia que desde su debut en 2013 se ha convertido en un fenómeno de culto internacional. Runtime, que opera bajo el modelo FAST y está disponible tanto en su propia aplicación como en servicios asociados como Samsung TV Plus, Xiaomi TV+, LG Channels, Tivify, Pluto TV, TCL, Agile TV, Orange TV y Plex, ofrece así una oportunidad única para disfrutar de una maratón cinematográfica tan disparatada como entrañable.

La saga "Sharknado", dirigida íntegramente por Anthony C. Ferrante, nació en 2013 con una propuesta tan insólita como irresistible: un tornado marino que arrastra tiburones y los lanza sobre la ciudad de Los Ángeles. Con Ian Ziering y Tara Reid como protagonistas, lo que aporta más locura a la trama con sus exageradas interpretaciones, la película original, de 86 minutos de duración, se estrenó en el canal Syfy y rápidamente se ganó el favor del público por su mezcla de acción, terror y comedia. El éxito fue tal que, apenas un año después, llegó "Sharknado 2: The Second One" (2014), esta vez trasladando la acción a Nueva York y elevando el presupuesto hasta 1,5 millones de dólares, con una duración de 90 minutos y efectos especiales aún más espectaculares, pero igual de evidentes.

En 2015, la franquicia continuó con "Sharknado 3: Oh Hell No!", una entrega de 88 minutos que lleva el disparate a la costa este de Estados Unidos, desde Washington D.C. hasta Florida, e incorpora cameos de celebridades como David Hasselhoff, Frankie Muniz y Bo Derek. La cuarta película, "Sharknado 4: The 4th Awakens" (2016), se sitúa cinco años después del último gran desastre y presenta nuevas amenazas, como tiburones mutantes y tormentas con propiedades magnéticas, en una historia de ciencia ficción desatada que dura entre 81 y 84 minutos.

En 2017, "Sharknado 5: Global Swarming" convierte el delirio en un espectáculo internacional con escenarios en Londres, Tokio, Roma y Sídney, cameos de estrellas como Olivia Newton-John y Tony Hawk, y una duración de 90 minutos. Finalmente, "El último Sharknado: Ya era hora" (2018) despide la saga con una aventura de viajes en el tiempo que lleva a los protagonistas desde el Jurásico hasta el futuro, pasando por la Edad Media y la Guerra Civil estadounidense, en una película de 90 minutos repleta de referencias históricas, fantasía y humor.

Además de la emisión lineal, todas las películas estarán disponibles bajo demanda, junto a otros títulos temáticos relacionados con tiburones, para ver en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Con más de 2.000 títulos a la carta y 21 canales en directo dedicados a géneros como thriller, acción, crimen o cine familiar, Runtime se consolida como uno de los grandes referentes del modelo FAST en España, democratizando el acceso al cine y las series para todos los públicos.