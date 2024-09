"Shogun" suma y The Walt Disney Company consigue el récord de 60 Premios Emmy

The Walt Disney Company no ha dejado pasar la ocasión de apuntarse un nuevo récord en la reciente ceremonia de los Premios Emmy. En ella, la edición 76, destacó la serie "Shogun", procedente de FX (Disney) que ya triunfó la semana pasada en el aspecto técnico, "Mi reno de peluche", de Netflix y "Hacks", la serie de Max que fue la gran sorpresa en el apartado de comedia por delante de "The Bear" (Disney +), quien sí obtuvo la estatuilla a mejor actor para Jeremy Allen White. Estos reconocimientos han llevado a la compañía a lanzar un comunicado celebrando su Emmy número 60.

En el comunicado, Disney "anuncia con orgullo un récord de 60 victorias en la 76.ª edición de los Premios Emmy® en sus marcas de contenido, estudios y plataformas, incluidos ABC, Disney Branded Television, Disney+, Disney Television Studios (20th Television, 20th Television Animation y ABC Signature), FX, FX Productions, Hulu, National Geographic y The Walt Disney Studios (20th Century Studios, Lucasfilm Ltd. y Marvel Studios)".

Destaca la compañía que este ha sido un gran año con FX de Disney recibiendo "36 premios, la mayor cantidad para cualquiera de las marcas o estudios de la compañía y la mayor cantidad en la historia de FX. La serie más ganadora de este año". Por series destacó los 19 de "Shogun", nuevo récord de la Academia de Televisión para cualquier serie en un solo año. "The Bear" de FX también rompió su propio récord de más victorias para una serie de comedia en un solo año, llevándose a casa 11 victorias.

En cuanto a los actores, Disney hizo hincapié en que Anna Sawai "es la primera actriz de ascendencia asiática en ganar el premio a la Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por su papel de Lady Mariko en 'Shōgun'" y que Liza Colón-Zayas "es la primera latina en ganar el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su papel de Tina Marrero en 'The Bear" .

Haciendo cuentas las plataformas de streaming de Disney albergan 59 victorias en conjunto, 50 en Hulu y nueve en Disney+. Los cuatro premios de Walt Disney Studios, para Quiz Lady y The Beach Boys de 20th Century Studios , así como Ahsoka de Lucasfilm Ltd. y What If…? An Immersive Story de Marvel Studios .

La compañia facilitó una lista completa:

Shōgun (FX / Hulu / FX Productions)

18 victorias

Serie dramática destacada

Dirección destacada en una serie dramática: Frederick EO Toye

Mejor actor principal en una serie dramática: Hiroyuki Sanada

Mejor actriz principal en una serie dramática: Anna Sawai

Mejor actor invitado en serie dramática – Néstor Carbonell

Diseño de producción excepcional para un programa narrativo de época o de fantasía (de una hora o más)

Reparto excepcional para una serie dramática

Cinematografía excepcional para una serie (una hora)

Trajes de época excepcionales para una serie

Edición de imagen excepcional para una serie dramática

Peinados excepcionales de época o de fantasía/ciencia ficción

Diseño de título principal excepcional

Maquillaje excepcional de época o de fantasía/ciencia ficción (sin prótesis)

Maquillaje protésico excepcional

Edición de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (una hora)

Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (una hora)

Efectos visuales especiales excepcionales en una temporada

Excelente desempeño en acrobacias

"The Bear" (FX / Hulu / FX Productions)

11 victorias

Mejor dirección en una serie de comedia: Christopher Storer

Mejor actor principal en una serie de comedia: Jeremy Allen White

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia – Liza Colón-Zayas

Mejor actor invitado en una serie de comedia: Jon Bernthal

Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Jamie Lee Curtis

Reparto excepcional para una serie de comedia

Cinematografía excepcional para una serie de una sola cámara (media hora)

Edición de imágenes excepcional para una serie de comedia con una sola cámara

Edición de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora) y animación

Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora) y animación

Jim Henson Idea Man (Disney+ / Disney Branded Television)

5 victorias

Especial de documental o no ficción sobresaliente

Edición de imágenes excepcional para un programa de no ficción

Composición musical destacada para una serie documental o especial (banda sonora dramática original)

Edición de sonido excepcional para un programa de no ficción o de telerrealidad

Diseño de movimiento excepcional (premio del jurado)

"Los Oscar" (ABC)

4 victorias

Dirección destacada en un especial de variedades: Hamish Hamilton

Diseño de producción excepcional para un especial de variedades

Dirección musical excepcional

Especial de Variedades Destacadas (En Vivo)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu / 20th Television)

3 victorias

Diseño de producción excepcional para un programa narrativo (media hora)

Composición musical excepcional para una serie (banda sonora dramática original)

Música y letras originales excepcionales

Bienvenidos a Wrexham (FX / FX Productions)

3 victorias

Programa de realidad no estructurada excepcional

Edición de imágenes excepcional para un programa de realidad no estructurada

Mezcla de sonido excepcional para un programa de telerrealidad

Cómo conocí a vuestro padre (Hulu/20th Television)

2 victorias

Cinematografía excepcional para una serie multicámara (media hora)

Edición de imágenes excepcional para una serie de comedia con múltiples cámaras

Ahsoka (Disney+ / Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios)

1 victoria

Disfraces de fantasía y ciencia ficción excepcionales

American Horror Story: Delicate (FX / Hulu / FX Productions / 20th Television)

1 victoria

Vestuario contemporáneo excepcional para una serie limitada, antológica o película

Los Beach Boys (Disney+ / Walt Disney Studios)

1 victoria

Mezcla de sonido excepcional para un programa de no ficción

"Fargo" (FX / FX Productions)

1 victoria

Mejor actor de reparto en miniserie, antología o película: Lamorne Morris

"Fignt: Capote vs. The Swans" (FX / FX Productions / 20th Television)

1 victoria

Vestuario de época excepcional para una serie limitada, una antología o una película

"¡Peligro!" (ABC)

1 victoria

Programa de juegos excepcional

"La vida bajo cero" (National Geographic)

1 victoria

Cinematografía sobresaliente para un programa de telerrealidad

"Solo asesinatos en el edificio: una pregunta asesina" (Hulu)

1 victoria

Mejor serie de comedia, drama o variedad de formato corto

"Reinas" (National Geographic)

1 victoria

Narradora destacada: la leyenda de Disney Angela Bassett

"Quiz Lady" (Hulu / 20th Century Studios / Walt Disney Studios)

1 victoria

Mejor película para televisión

"Shark Tank" (ABC)

1 victoria

Programa de realidad estructurada excepcional

"Shōgun – La creación de Shōgun" (FX / Hulu)

1 victoria

Serie de no ficción o realidad de formato corto destacada

"¿Qué pasaría si…? Una historia inmersiva" (Marvel Studios)

1 victoria

Innovación destacada en programación de medios emergentes (premio del jurado)

"Rueda de la fortuna" (ABC)

1 victoria

El presentador más destacado de un concurso: Pat Sajak