Richard Gadd defiende "Mi reno de peluche" como ficción en medio de demanda millonaria a Netflix

Richard Gadd, creador de la serie "Mi reno de peluche", ha defendido su obra como una ficción dramatizada en respuesta a la demanda de 170 millones de dólares presentada por Fiona Harvey contra Netflix. Harveyalega que el personaje de Martha, interpretado por Jessica Gunning, está basado en ella y que los detalles del personaje son falsos y difamatorios.

En documentos judiciales presentados el pasado 29 de julio en un tribunal federal de Los Ángeles, Gadd argumentó que "Mi reno de peluche" es una obra dramática y no un documental. "La serie es una obra dramática", explicó Gadd. "No es un documental ni un intento de realismo. Si bien la serie se basa en mi vida y en acontecimientos de la vida real y es, en esencia, emocionalmente verdadera, no es un recuento paso a paso de los eventos y emociones que experimenté a medida que sucedieron. Es ficticio y no pretende retratar hechos reales".

Fiona Harvey, una mujer británica, presentó la demanda el 6 de junio, reclamando 170 millones de dólares en total: 50 millones por daños reales, 50 millones en daños compensatorios por "angustia mental, pérdida de disfrute y pérdida de negocios", 50 millones por "todos los beneficios de ‘Baby Reindeer’" y 20 millones por daños punitivos. Harvey alega que la serie distorsionó su vida con mentiras que han dañado su reputación y bienestar emocional, y que Netflix y Gadd inventaron una historia exagerada para atraer espectadores y aumentar ingresos.

Netflix ha defendido a Gadd, afirmando que lucharán contra las acusaciones para proteger el derecho del creador a contar su historia. En su declaración, Gadd detalló que, aunque Harvey lo acosó en la vida real con visitas frecuentes a su lugar de trabajo, miles de correos electrónicos, mensajes de voz y cartas, la serie es una ficción construida sobre esas experiencias. "En general, fue un período increíblemente estresante y preocupante, con un período sostenido de comportamiento implacable que se prolongó durante varios años", explicó Gadd.

El creador de "Mi reno de peluche" presentó su declaración en apoyo a una moción de Netflix para desestimar la demanda de Harvey, argumentando que la serie debe ser entendida como un relato dramatizado, no como una exposición factual de su vida personal. Además, Gadd se mostró dispuesto a testificar en favor de Netflix, en caso de ser necesario.

"Mi reno de peluche", una serie británica de suspenso psicológico y comedia negra, debutó en Netflix el 19 de abril. La trama sigue a Alfie, un camarero que empieza a ser acosado por una mujer enigmática llamada Bella. Aunque al principio Bella parece excéntrica, su comportamiento se torna cada vez más amenazante, sumiendo a Alfie en una espiral de paranoia y miedo. La serie está inspirada en una experiencia personal de Gadd, quien narra su propio caso de acoso y agresión sexual vivido a los 20 años.

El tribunal continúa revisando el caso, mientras la disputa entre la realidad y la ficción en el contexto de la serie sigue desarrollándose.