"Sohgun" conquista los Emmy con "Hacks" como gran sorpresa

La Academia de Arte y Ciencias de la Televisión celebró anoche la gala más importante del año con la edición número 76 de los Premios Emmy, que consagró a los grandes fenómenos del año 2024 en televisión, destacando "Shogun", que ya triunfó la semana pasada en el aspecto técnico, "Mi reno de peluche" y Hacks, la serie de Max que fue la gran sorpresa en el apartado de comedia por delante de "The Bear", quien sí obtuvo la estatuilla a mejor actor para Jeremy Allen White.

Drama

"Shogun" (Disney+)

Mejor Actor Principal en una Serie Dramática : Hiroyuki Sanada

: Hiroyuki Sanada Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática : Anna Sawai

: Anna Sawai Mejor serie dramática : Shogun

: Shogun Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática : Tadanobu Asano

: Tadanobu Asano Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática: Takehiro Hira

"The Crown" (Netflix)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática: Elizabeth Debicki

Comedia

"The Bear" (Disney+)

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia : Jeremy Allen White

: Jeremy Allen White Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia : Liza Colón-Zayas

: Liza Colón-Zayas Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia : Ebon Moss-Bachrach

: Ebon Moss-Bachrach Mejor Dirección en una Serie de Comedia: Christopher Storer (“Fishes”)

"Hacks" (Max)

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia : Jean Smart

: Jean Smart Mejor Serie de Comedia: Hacks

Miniseries

"Mi reno de peluche" (Netflix)

Mejor Actor Principal en una miniserie : Richard Gadd

: Richard Gadd Mejor Guion por miniserie : Richard Gadd

: Richard Gadd Mejor Actriz de Reparto en una miniserie : Jessica Gunning

: Jessica Gunning Mejor Miniserie: Mi reno de peluche

"Ripley" (Netflix)

Mejor Dirección de una miniserie: Steven Zaillian

"True Detective: Night Country"(Max)

Mejor Actriz Principal en una miniserie: Jodie Foster

"Fargo" (Disney+)

Mejor Actor de Reparto en una miniserie: Lamorne Morris

Realities y programa de entrevistas

"The Daily Show"

Mejor Programa de Entrevistas: The Daily Show

"The Traitors"

Mejor Reality : The Traitors

: The Traitors Mejor Host en Reality : Alan Cumming

"Just for Us"